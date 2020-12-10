Fluminense renova com Gabryel Martins, promessa da base, até 2022

Dois dias antes de completar 19 anos, o meia-atacante Gabryel Martins renovou o contrato com o Fluminense nesta quinta-feira. Destaque na equipe sub-20, o jovem assinou vínculo até o fim de 2022 e comemorou o "presente de aniversário".
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– Muito feliz de ter assinado esse contrato de dois anos com o Fluminense. Melhor presente de aniversário que eu poderia receber, já que faço 19 anos no sábado. Espero ajudar muito o time nesse período – disse a promessa, em entrevista ao site ge.
Devido ao calendário apertado na categoria por causa da pandemia da Covid-19, o meia-atacante entrou em campo em dois dias seguidos (no sábado pelo Carioca e no domingo pelo Brasileiro) e virou herói nos dois jogos, deixando sua marca nas vitórias por 1 a 0.