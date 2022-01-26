Fluminense recusa primeira proposta de time de Odair nos Emirados Árabes por Gabriel Teixeira

O meia-atacante Gabriel Teixeira pode ser mais um a deixar o Fluminense nesse início de temporada. O jogador recebeu uma proposta do Al-Wasl, time de Odair Hellmann nos Emirados Árabes, de 750 mil dólares (cerca de R$ 4 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do jovem. O Tricolor achou o valor baixo e recusou a primeira oferta.A informação sobre a recusa foi dada inicialmente pelo "ge" e confirmada pelo LANCE!, que apurou que o Fluminense vai apresentar uma contraproposta entre esta quarta e quinta-feira. Biel subiu para o time profissional na última temporada e chegou a ganhar a vaga de titular ainda com Roger Machado. Entretanto, a oscilação de rendimento e seguidas lesões fizeram com que o jogador perdesse espaço.

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O Fluminense tem 60% dos direitos econômicos do jovem, de acordo com o portal de transparência no site oficial. Gabriel já renovou duas vezes o contrato, primeiro em março, quando assinou até dezembro de 2024, depois em julho, com vínculo até o fim de 2025.

Aos 20 anos, Gabriel Teixeira fez 44 jogos na temporada 2021, sendo 26 como titular, e marcou cinco gols. Ele também deu uma assistência. Por conta da parte física, iniciou a pré-temporada fazendo trabalhos específicos para fortalecimento e ficou fora dos dois jogos-treino realizados no CT Carlos Castilho.

Uma das joias formadas em Xerém nos últimos anos, Biel é visto como um bom potencial de venda. O motivo principal da recusa foi justamente o valor, considerado abaixo do que o Fluminense acha justo. Com forte concorrência no ataque, Gabriel Teixeira não seria titular de Abel Braga nesse primeiro momento do ano.

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