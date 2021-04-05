Fluminense recua na contratação de Matheus Babi, do Botafogo; Athletico tem 'caminho livre'

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O destino de Matheus Babi não deve ser mais trocar de cores no Rio de Janeiro. O Fluminense recuou no sentido da contratação do atacante, como informou primeiramente o "UOL" e o LANCE! confirmou. Sem recursos financeiros, o Tricolor perdeu a "queda de braço" com o Athletico Paranaense, que tem caminho livre para negociar com o camisa 11.

Matheus Babi e Serra Macaense, dono dos direitos federativos do jogador, haviam gostado da proposta das duas equipes. O Fluminense, contudo, não conseguiu um acordo com o Botafogo: o Tricolor ofereceu uma lista de jogadores, o Alvinegro se interessou por Yuri e Frazan, mas a repercussão negativa nas redes pesou para um recuo.

Assim, o Botafogo pediu apenas a compensação financeira para o Fluminense, algo fora da realidade atual do clube das Laranjeiras, que arcaria com o custo da transferência de forma parcelada. Em contrapartida, o Athletico Paranaense vai arcar com a negociação com um pagamento à vista.

Sem o Fluminense na jogada, o Athletico Paranaense fica soberano na jogada e é o único a negociar com Botafogo e Serra Macaense por Matheus Babi. É de interesse de todas as partes que a transferência seja realidade o mais breve possível.