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Fluminense recebe a Argentina no CT e brinca em foto de Nene e Messi: 'Pegando dicas de como melhorar nas faltas'

Argentinos treinaram no CT Carlos Castilho em preparação para a final da Copa América diante do Brasil, no próximo sábado, no Maracanã...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 18:06

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 18:06
Crédito: Divulgação/Fluminense
O Fluminense recebeu convidados especiais no CT Carlos Castilho nesta quinta-feira. A seleção da Argentina foi até o local para treinar antes da final da Copa América, diante da Seleção Brasileira, no próximo sábado, no Maracanã. Nas redes sociais, o clube tricolor brincou com o encontro entre Nene e Messi dizendo que o jogador do Barcelona pegou dicas "de como melhorar nas cobranças de falta".
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A Argentina já usou as instalações do Flu na edição da Copa América de 2019, quando todos os jogadores receberam camisas da equipe. Na época, o treinador da seleção, Lionel Scaloni, elogiou as condições do gramado do CT, dizendo que o campo foi o melhor que viu desde a chegada ao Brasil.
Veja a tabela do Brasileirão
A Seleção também utilizou o CT Carlos Castilho para se preparar para a semifinal da competição, já que atuou duas vezes seguidas no Estádio Nilton Santos. O Fluminense se reapresentou no CT nesta quinta-feira após o empate por 0 a 0 com o Ceará na última quarta, em São Januário. A equipe volta a entrar em campo no sábado, fora de casa, contra o Sport. Na terça-feira, visita o Cerro Porteño pelas oitavas da Libertadores.

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