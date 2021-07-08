Fluminense recebe a Argentina no CT e brinca em foto de Nene e Messi: 'Pegando dicas de como melhorar nas faltas'

O Fluminense recebeu convidados especiais no CT Carlos Castilho nesta quinta-feira. A seleção da Argentina foi até o local para treinar antes da final da Copa América, diante da Seleção Brasileira, no próximo sábado, no Maracanã. Nas redes sociais, o clube tricolor brincou com o encontro entre Nene e Messi dizendo que o jogador do Barcelona pegou dicas "de como melhorar nas cobranças de falta".
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A Argentina já usou as instalações do Flu na edição da Copa América de 2019, quando todos os jogadores receberam camisas da equipe. Na época, o treinador da seleção, Lionel Scaloni, elogiou as condições do gramado do CT, dizendo que o campo foi o melhor que viu desde a chegada ao Brasil.
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A Seleção também utilizou o CT Carlos Castilho para se preparar para a semifinal da competição, já que atuou duas vezes seguidas no Estádio Nilton Santos. O Fluminense se reapresentou no CT nesta quinta-feira após o empate por 0 a 0 com o Ceará na última quarta, em São Januário. A equipe volta a entrar em campo no sábado, fora de casa, contra o Sport. Na terça-feira, visita o Cerro Porteño pelas oitavas da Libertadores.