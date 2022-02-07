Fluminense promete ação contra gritos homofóbicos de torcedores do Flamengo no clássico

Além de se pronunciar sobre a denúncia de racismo feita pelo atacante Gabriel Barbosa, o Fluminense também vai tomar medidas por homofobia da torcida do Flamengo no clássico do último domingo. Em entrevista ao "Redação SporTV", o presidente Mário Bittencourt afirmou que o clube pedirá análise deste caso. Nas redes sociais, tricolores compartilharam imagens de rubro-negros entoando uma música de cunho homofóbico.- É uma postagem de rede social, eu estava no estádio e não ouvi. Já tinha visto ontem. Da mesma maneira que vamos pedir a apuração sobre a questão do Gabigol, vamos buscar também que o Tribunal de Justiça analise esse caso. Até porque Fluminense e Flamengo já foram réus de processos no ano passado por cantos homofóbicos na arquibancada. Fazemos um trabalho incessante e acredito que o Flamengo também faça, dizendo que não existe mais espaço para isso - disse o presidente.