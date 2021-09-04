Fluminense pode ter uma das suas piores campanhas do primeiro turno do Brasileirão; veja os números

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Depois de cumprir uma rodada atrasada, o Fluminense se prepara para encerrar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na próxima terça-feira, contra a Chapecoense, às 21h30, em Chapecó. Vivendo uma temporada de instabilidade, o Tricolor nada se assemelha à 2020, quando fez grande campanha e terminou em quarto. Agora, tem um dos piores aproveitamentos dos últimos anos.

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Até o momento em 2021, o time está em 11º. São 22 pontos conquistados, cinco vitórias, sete empates e seis derrotas, além de 16 gols marcados e 19 sofridos. Caso vença, chega aos 25 pontos, superando as campanhas de 2019, 2018, 2013, 2009 e 2008 e se igualando a 2016 e 2011 em termos de pontuação. Caso empate, o Flu chega aos 23, com a 5ª pior campanha ao lado de 2018. Em caso de derrota, fica com a quarta pior, empatado com 2013.

Veja a tabela do BrasileirãoDepois de ficar em quinto lugar na temporada passada, o Flu esperava fazer mais um ano tranquilo para voltar a disputar a Libertadores em 2022. No entanto, com muitas competições ao mesmo tempo e atuações ruins, o Brasileirão acabou ficando em segundo plano. Sem o torneio continental e apenas na Copa do Brasil, o time, agora treinado por Marcão, tenta se recuperar.

Como mandante, o Fluminense tem apenas a nona melhor campanha da competição, com 13 pontos em nove jogos. Já como visitante, o Tricolor aparece em 12º, com nove pontos em nove partidas. Vale lembrar que algumas equipes ainda têm jogos atrasados.Veja o ranking de pontos do primeiro turno do Fluminense em todas as edições da Série A com o formato atual:

2012: 2º lugar - 42 pontos, 12 vitórias, 6 empates e 1 derrota. 31 gols feitos e 11 sofridos.

2010: 1º lugar - 38 pontos, 11 vitórias, 5 empates e 3 derrotas. 32 gols marcados e 16 sofridos.

2015: 4º lugar - 33 pontos, 10 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. 22 gols marcados e 18 sofridos.

2020: 4º lugar - 32 pontos, 9 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. 29 gols marcados e 21 sofridos.

2014: 5º lugar - 31 pontos, 9 vitórias,4 empates e 6 derrotas. 31 gols marcados e 19 sofridos.

2006: 6º lugar - 29 pontos, 8 vitórias 5 empates e 6 derrotas. 30 gols marcados e 30 sofridos.

2016: 10º lugar - 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates e 5 derrotas. 23 gols marcados e 20 sofridos.

2017: 9º lugar - 26 pontos, 6 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. 29 gols marcados e 27 sofridos.

2007: 12º lugar - 26 pontos, 6 vitórias, 8 empates e 5 derrotas. 21 gols marcados e 15 sofridos.

2011: 11º lugar - 25 pontos, 8 vitórias, 1 empate e 10 derrotas. 22 gols marcados e 22 sofridos.

2018: 9º lugar - 23 pontos, 6 vitórias, 5 empates e 8 derrotas. 19 gols marcados e 24 sofridos.

2013: 15º lugar - 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates e 9 derrotas. 22 gols marcados e 26 sofridos.

2019: 16º lugar - 18 pontos, 5 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. 21 gols marcados e 29 sofridos.

2008: 19º lugar - 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. 21 gols marcados e 29 sofridos.