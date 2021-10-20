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Fluminense pode ter melhor aproveitamento nos clássicos em 10 anos e terminar 100% no Brasileirão

Tricolor teve três vitórias na atual temporada, sendo duas delas sobre o Flamengo, rival deste sábado; se vencer, time supera campanha de 2012...
LanceNet

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Publicado em 

20 out 2021 às 06:00

Publicado em 20 de Outubro de 2021 às 06:00

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
Sem Botafogo e Vasco na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fluminense encerra, neste sábado, os clássicos disputados na atual temporada. O Tricolor terá pela frente o Flamengo, às 19h, no Maracanã, pela 28ª rodada da competição nacional. O aproveitamento atual é de 61,1% e pode ser o melhor dos últimos 10 anos em caso de vitória, superando a campanha de 2012, quando o Tricolor foi campeão do Brasileiro e do Carioca pela última vez. Até o momento são três vitórias (Flamengo duas vezes e Botafogo), dois empates (Vasco e Flamengo) e uma derrota (Flamengo). Se o resultado for de triunfo para o Flu, o aproveitamento chega a 66%. Caso o clássico termine em empate, fica em 57,1% e se o time de Marcão acabar sendo derrotado o número é de 52,3%.
Veja a tabela do Brasileirão
Nas últimas temporadas os melhores números foram 2012 (61,5%), 2020 (54,2%), 2014 e 2015 (44,44% cada), 2018 (36,1%), 2017 (35,4%), 2016 (26,7%), 2019 (25,6%) e, por fim, 2013 (9,1%). Assim, se vencer a campanha vai superar as últimas nove, se empatar fica em segundo lugar e, caso perca, em terceiro.Pensando apenas no Brasileirão, o Fluminense pode somar 100% de aproveitamento, já que venceu o Flamengo no primeiro turno e serão apenas dois jogos contra um rival do Rio de Janeiro. Em 2012 esse número foi de 72% e em 2020 de 61%, superando os 58% de 2014, 50% de 2015 e 2016, 27% de 2017 e 2019, 22% de 2018 e 5% de 2013.
Além de André, que marcou o gol da vitória sobre o Flamengo no primeiro turno, na Neo Química Arena, Igor Julião, Nino, Abel Hernández e Fred, duas vezes, foram outros que balançaram as redes em clássicos. Destes, além do jovem volante, Nino e Abel estão disponíveis para o jogo deste sábado.
- Muito feliz em disputar mais um clássico. Independente da situação que cada um vive, é um campeonato à parte o clássico. Sabemos a importância para o torcedor e para o nosso ambiente, para a sequência. Estamos muito preparados e concentrados para fazer um grande Fla-Flu - afirmou o volante Yago Felipe em entrevista coletiva.

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