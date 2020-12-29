Fluminense pode ter cinco jogadores de volta no Fla-Flu; Nino é desfalque

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O Fluminense está de folga nos próximos três dias, mas no último treino do ano Marcão teve algumas boas notícias. Além dos retornos do volante Hudson e do meia Paulo Henrique Ganso, que cumpriram suspensão na última rodada, o treinador poderá contar novamente com Nenê e possivelmente com o zagueiro Luccas Claro e o atacante Luiz Henrique. As informações foram passadas pelo clube através do "Giro do Flu", na FluTV.

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Com um problema na panturrilha, Nenê realizou na última semana um trabalho físico específico para seu condicionamento e desfalcou o time na derrota por 2 a 1 para o São Paulo, no sábado. Ele já participou sem limitações da última atividade com a equipe, na segunda-feira.

Quem estava no departamento médico e já iniciou a transição para o campo são Luccas Claro e Luiz Henrique. Como a partida será apenas no dia 6, é possível que ambos estejam disponíveis. O Flu se reapresenta no dia 1º de janeiro visando o clássico com o Flamengo, no dia 6, no Maracanã.

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Portanto, o único desfalque certo para Marcão na primeira partida de 2021 é o zagueiro Nino. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo e está suspenso na próxima rodada.