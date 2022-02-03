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Fluminense: Pleno do STJD pune Fred por atingir pescoço e levantar Ronald, do Fortaleza, pela camisa

Inicialmente, Fred havia sido absolvido por unanimidade pela 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no fim de outubro de 2021...

Publicado em 03 de Fevereiro de 2022 às 17:58

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 fev 2022 às 17:58
Nesta quinta-feira, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu Fred, do Fluminense, por ter atingido o pescoço de Ronald, do Fortaleza, e o puxado pela camisa em uma partida realizada no ano passado, válida pelo Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o atacante terá que cumprir dois jogos de suspensão na próxima competição nacional organizada pela CBF.> Fábio explica opção pelo Flu, projeta Libertadores e disputa na posiçãoAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWEm nota, o STJD destacou que Fred "desferiu um golpe no pescoço de Ronald e, com o adversário caído no chão, puxa com força excessiva a camisa do atleta do Fortaleza". Assim, o atacante foi enquadrado nos artigos 254-A (praticar agressão) e 250 ( praticar ato desleal).
Vale lembrar que Fred, inicialmente, havia sido absolvido por unanimidade pela 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) no fim de outubro de 2021 (clique aqui e relembre). Contudo, a Procuradoria entrou com o recurso, e a decisão foi modificada.
> Veja e simule a tabela do Cariocão
Esta, inclusive, foi a última instância do STJD. Desse modo, não cabe recurso, e Fred deverá cumprir a pena.
Crédito: FredpuxaRonaldpelacamisa(Foto:Reprodução/Globo

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