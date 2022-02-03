Fluminense: Pleno do STJD pune Fred por atingir pescoço e levantar Ronald, do Fortaleza, pela camisa

Nesta quinta-feira, o Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu Fred, do Fluminense, por ter atingido o pescoço de Ronald, do Fortaleza, e o puxado pela camisa em uma partida realizada no ano passado, válida pelo Campeonato Brasileiro. Dessa forma, o atacante terá que cumprir dois jogos de suspensão na próxima competição nacional organizada pela CBF.> Fábio explica opção pelo Flu, projeta Libertadores e disputa na posiçãoAinda não é assinante do Cariocão-2022? Acesse www.cariocaoplay.com.br, preencha o cadastro e ganhe 5% de desconto com o cupom especial do LANCE!: GE-JK-FF-ZSWEm nota, o STJD destacou que Fred "desferiu um golpe no pescoço de Ronald e, com o adversário caído no chão, puxa com força excessiva a camisa do atleta do Fortaleza". Assim, o atacante foi enquadrado nos artigos 254-A (praticar agressão) e 250 ( praticar ato desleal).