Fluminense perde para o São Paulo no Brasileiro Feminino sub-18; equipe fica em segundo lugar do grupo

Crédito: Adriano Fontes/CBF

Nesta quarta, o Fluminense perdeu para o São Paulo por 3 a 1, no CT do Sorocaba 1, em jogo válido pela segunda rodada da segunda fase do Brasileiro Feminino sub-18. Após primeiro tempo equilibrado, Lara Dantas abriu o placar, mas as Meninas de Xerém não conseguiram segurar o resultado e sofreram a virada.PRIMEIRO TEMPO

Logo nos primeiros momentos da partida, o Fluminense criou boas chances de gol. Aos dois minutos, Lara cobrou uma falta que passou por cima da meta adversária. No lance seguinte, Carol roubou a bola e finalizou bem, mas a goleira defendeu.

Depois do susto inicial, as São Paulinas reagiram e passaram a dominar o jogo, conseguindo três finalizações. Com meia hora de jogo, Luany adiantou a jogada pelo meio e bateu em direção ao gol, mas o lance foi para fora. O primeiro tempo terminou sem gols, apesar das chances criadas pelas duas equipes.

SEGUNDO TEMPO

A segunda etapa foi marcada por fortes emoções desde o início. Com um minuto, Sabrina arriscou uma finalização de longe, mas não conseguiu balançar a rede. Na sequência, Luany invadiu a área, fez a finta e rolou para Lara Dantas, que abriu o placar para o Tricolor. Mais uma vez, as adversárias responderam e deixaram tudo igual no CT Sorocaba. Aos 10 minutos, Luiza Travassos bateu de fora da área e a bola passou por cima da trave.

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O Fluminense seguiu pressionando após o empate. Cinco minutos depois da finalização de Luiza, Lara Dantas bateu cruzado e quase marcou o segundo após jogada com Luany e Carol, mas a goleira defendeu. Em finalização do São Paulo, Giovaninha cabeceou mas Mari fez grande defesa. Aos 29 minutos, Duda marcou o segundo do São Paulo. As Meninas de Xerém sentiram o resultado, e quatro minutos depois, as adversárias marcaram o terceiro gol.