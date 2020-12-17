Fluminense perde Hudson e Ganso para confronto com o São Paulo

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

O Fluminense terá dois desfalques confirmados na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Hudson e o meia Paulo Henrique Ganso receberam o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO e estão fora do confronto com o São Paulo, no sábado, dia 26, no Maracanã, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Quem virou dúvida foi o zagueiro Luccas Claro, que sentiu dores durante a partida no Estádio Antônio Accioly e acabou substituído por Matheus Ferraz aos 29 minutos do primeiro tempo. Ele será reavaliado quando a equipe chegar ao Rio de Janeiro.

VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIROPor outro lado, o técnico Marcão poderá contar com os retornos de Yago Felipe e Wellington Silva, que cumpriram suspensão. Além deles, Calegari e Luiz Henrique estarão de volta depois de servirem à Seleção Sub-20.