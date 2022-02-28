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Fluminense pede colaboração da torcida para evitar infração de protocolo da Libertadores

Entidade proíbe realização de 'Ruas de Fogo' e outras ações com artefatos inflamáveis, pirotécnicos e explosivos; Infrações podem acarretar em multa de até 200 mil dólares...

Publicado em 28 de Fevereiro de 2022 às 18:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 fev 2022 às 18:30
Às vésperas do jogo de volta da segunda rodada da Libertadores, o Fluminense pediu a atenção dos tricolores para os protocolos definidos pela Conmebol para o torneio. O clube informou que práticas contendo artefatos pirotécnicos nos arredores e dentro do estádio estão proibidas, entre outras ações, e podem acarretar punições severas ao Tricolor.De acordo com o Protocolo de Operações em Competições de Clubes da Conmebol, atualizado nesta temporada, a recepção de jogadores no estádio com sinalizadores, fogos e outros artigos inflamáveis, pirotécnicos e explosivos estão proibidas. A entrada no estádio com bandeirões, bandeiras em hastes de qualquer tipo, pau de selfie e guarda-chuva também não é permitida.
Por fim, o Fluminense também ressaltou que a realização de foguetório perto de onde o elenco adversário está hospedado fere o regulamento. O clube informou que qualquer infração pode acarretar em multa de até 200 mil dólares para a instituição.
Nesta terça-feira, o Fluminense enfrenta o Millonarios, às 21h30, em São Januário. O jogo, válido pela segunda rodada da Libertadores, será transmitido pelo Cariocão Play, SBT Rio e Tempo Real do LANCE!> Veja e simule a tabela do Cariocão
Crédito: FluminensepediuatençãodetorcedorespararegulamentodaConmebol(Foto:Divulgação/Fluminense

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