AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Fluminense passa a ter retrospecto positivo contra argentinos na Libertadores

Tricolor venceu o River Plate no Monumental...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 00:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 mai 2021 às 00:38
Crédito: Staff Images/CONMEBOL
O Fluminense viveu uma noite histórica no Monumental de Núñez. Com gols de Caio Paulista, Nenê e Yago Felipe, e duas assistências de Fred, o Tricolor Carioca venceu o River Plate por 3 a 1 e se classificou em primeiro no Grupo D da Copa Libertadores da América.
Essa foi a primeira vez que a equipe brasileira enfrentou o River em seus domínios, considerando inclusive os amistosos entre os clubes. E, claro, conquistou a sua primeira vitória. Com o triunfo, além do retrospecto positivo sobre o adversário, o Flu passou a ter também um histórico superior em confrontos contra times argentinos na Libertadores.
Antes da bola rolar nesta terça-feira, o Fluminense já havia enfrentando equipes da Argentina na principal competição sul-americana 17 vezes, com seis vitórias, cinco empates e seis derrotas. O saldo agora passa a ser positivo.
Além do River Plate, o time das Laranjeiras tem como vítima na Libertadores o Arsenal de Sarandí, Boca Juniors e Argentinos Juniors, com duas vitórias sobre cada um.
FLUMINENSE X ARGENTINOS NA LIBERTADORES
18 jogos7 vitórias5 empates6 derrotas27 gols pró20 gols contra
VITÓRIAS DO FLUMINENSE SOBRE ARGENTINOS NA LIBERTADORES
- 05/03/2008 - Fluminense 6x0 Arsenal de Sarandí- 04/06/2008 - Fluminense 3x1 Boca Juniors- 20/04/2011 - Argentin​os Juniors 2x4 Fluminense- 07/02/2012 - Fluminense 1x0 Arsenal de Sarandí- 07/03/2012 - Boca Juniors 1x2 Fluminense- 18/04/2012 - Arsenal de Sarandí 1x2 Fluminense- 25/05/2021 - River Plate 1x3 Fluminense

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Vazamento de água chama a atenção em avenida de Jardim Camburi
Vazamento de água chama a atenção em avenida de Jardim Camburi; vídeo
Imagem de destaque
Sam Neill, ator de 'Jurassic Park', morre aos 78 anos
Imagem BBC Brasil
Os brasileiros que processam as bets para conseguir receber seus prêmios

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados