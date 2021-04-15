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futebol

Fluminense oficializa a contratação de Cazares até dezembro de 2022

Jogador já se apresentou no CT Carlos Castilho e está disponível para entrar em campo até no clássico deste sábado, pelo Campeonato Carioca...

Publicado em 15 de Abril de 2021 às 18:12

LanceNet

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Publicado em 

15 abr 2021 às 18:12
Crédito: Divulgação/Fluminense
Mais um do pacotão de reforços! Nesta quinta-feira, o Fluminense oficializou a contratação de Juan Cazares, meia-atacante que estava no Corinthians. Ele assina um contrato válido até dezembro de 2022, mês em que se encerrará também o primeiro mandato do presidente Mário Bittencourt, e chega sem custos após recisão com o clube paulista.
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O jogador, inclusive, já está registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF como atleta do Fluminense. Por isso, ele estará disponível caso o técnico Roger Machado decida usá-lo no Campeonato Carioca já neste sábado, no clássico com o Botafogo às 16h. As chances, porém, são pequenas, já que ele se apresentou no CT Carlos Castilho apenas na última quarta-feira. - Estou feliz, motivado. Ainda mais em um clube grande como o Fluminense. Venho para trabalhar, para fazer grandes partidas, conseguir coisas importantes. Espero agradar a torcida e o time. Estou trabalhando pra fazer meu melhor - disse, ao site oficial do Flu.
Veja a tabela da Libertadores
Uma curiosidade sobre o reforço tricolor é que ele já foi campeão da Libertadores Sub-20, por um dos rivais do Fluminense na atual temporada. Cazares conquistou a competição em 2013, pelo River Plate.
- Foi gratificante. Enfrentamos alguns times aqui do Brasil, fui destaque, o melhor do torneio. Ali começou tudo, no River. Espero que possa repetir essa história desta vez no Fluminense enfrentando, justamente, o River - completou. O contrato com o Timão era válido até o dia 30 de junho. Não houve acordo pela renovação e, por isso, Cazares foi oferecido e, posteriormente, liberado para assinar com o clube carioca. Contratado durante o Campeonato Brasileiro de 2020, o atleta fez 27 partidas e marcou dois gols com a camisa do Corinthians.
Cazares se junta a Manoel como os reforços já regularizados pelo Fluminense. Abel Hernández, do Internacional, já teve sua rescisão publicada no BID e aparece, inclusive, com a camisa tricolor. Por isso, deve aparecer em breve. Raúl Bobadilla e David Braz são os outros nomes desse pacotão de contratações para a Libertadores.

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