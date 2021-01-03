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futebol

Fluminense oferece testes de Covid-19 com desconto para sócios até 12 de janeiro

Tricolor fechou parceria com empresa e realizará os testes na sede das Laranjeiras a partir do dia 5 por R$ 180...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2021 às 15:56

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 15:56

Crédito: Nelson Perez /Fluminense F. C.
O Fluminense, em parceria com a empresa Testfy, vai oferecer testes de Covid-19 com 40% de desconto para sócios. As testagens, com o valor de R$ 180, serão realizadas nos dias 05 e 12 de janeiro no Salão Nobre da sede de Laranjeiras, das 8h às 15h.
> Renovações, técnico e outros: as dez prioridades do Fluminense para o início de 2021
Os testes são do tipo RT-PCR e os resultados sairão em até 72 horas. O pagamento será através de cartão de crédito, débito e dinheiro, diretamente no caixa do clube.
Os testes são limitados e o sócio deverá realizar o agendamento através deste link. As marcações também poderão ser feitas pelo telefone (21) 3179-7404 ou na Secretaria do clube, nesta segunda-feira (04/01).
VEJA A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

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