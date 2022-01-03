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Fluminense negocia e fica perto de trazer o meio-campista Nathan, do Atlético-MG, por empréstimo

Tricolor carioca está perto de vencer a disputa com Santos e Fortaleza pela contratação do jogador, de 25 anos. Cariocas tendem a levar a melhor por estar na Copa Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

03 jan 2022 às 13:23

Publicado em 03 de Janeiro de 2022 às 13:23

O Fluminense trabalha para trazer mais um reforço importante para a temporada 2022. O Tricolor está próximo de acertar a contratação de Nathan, do Atlético-MG, por empréstimo, e vencer a concorrência do Santos e Fortaleza. O clube carioca avançou na negociação e fez com que o Peixe recuasse na disputa. A informação foi inicialmente divulgada pelo portal "GE"Vale destacar que Fluminense e Santos fizeram uma proposta de R$ 1 milhão para fechar com o atleta. A direção do Galo chegou a aceitar as duas ofertas, mas o Tricolor tende a levar a melhor por estar na Copa Libertadores. Além disso, apresentar um aumento de 10% em cima dos vencimentos que o meia recebe em Belo Horizonte. O Santos desistiu do negócio por não querer disputar o jogador com vários clubes, segundo informações do jornal O Dia.
+ Confira a classificação final do Campeonato Brasileiro 2021
O jogador está de férias com a família em um sítio Santa Catarina e deve vir ao Rio de Janeiro ainda nesta semana para realizar os exames médicos e se acertar com o Tricolor. O início da temporada do clube acontece no dia 10 de janeiro e para a posição de meia, Nathan terá como concorrentes Paulo Henrique Ganso e Cazares.
Nathan é revelado pelo Athletico-PR e meia de origem. Contudo, ele é polivalente e também atuou em outras posições como: ponta, volante e até centroavante. Nas últimas três temporadas em que defendeu as cores do Atlético-MG, o atleta disputou 118 partidas e marcou 14 gols. Participou ativamente das campanhas dos títulos do Brasileirão, da Copa do Brasil e do Campeonato Mineiro em 2021. O vínculo do atleta com o Galo vai até junho de 2024.
Ele surgiu como destaque do Furacão em 2014 e 2015 e foi vendido para o Chelsea, da Inglaterra, por € 7 milhões de euros (R$ 23 milhões na cotação da época). Na Europa, não conseguiu se firmar e foi emprestado ao Vitesse, da Holanda, e ao Belenenses, de Portugal. Em 2018 retornou ao Brasil e desde então está no elenco do Galo.
+ Fluminense anuncia a contratação do zagueiro David Duarte: 'Feliz de participar desse projeto'
A qualidade do atleta agradou o então treinador Jorge Sampaoli, que pediu sua contratação. A transação girou em torno de € 3 milhões de euros (R$ 17,9 milhões na época).
Crédito: FluminenseseaproximadeNathan,quechegaráporempréstimodeumano(Foto:BrunoCantini/Atlético

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