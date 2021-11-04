Fluminense não vence o Sport no Maracanã desde 2014; veja o retrospecto

Na luta por uma vaga na Libertadores, o Fluminense terá nove "finais" pela frente no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o adversário é o Sport, às 21h, pela 30ª rodada, e o retrospecto no Maracanã não tem sido positivo. O Tricolor não vence no estádio desde 2014, com uma derrota e dois empates desde então. Os confrontos vencidos em casa foram disputados em outros locais. Naquela ocasião, o Flu atropelou os pernambucanos por 4 a 0, gols de Cícero, Conca e Fred, duas vezes. As duas últimas vitórias foram no Estádio Nilton Santos em 2020 e no estádio Giulite Coutinho em 2016. No Maracanã, um empate em 0 a 0 em 2015 e em 2018, além de derrota por 2 a 1 em 2017.