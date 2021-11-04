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futebol

Fluminense não vence o Sport no Maracanã desde 2014; veja o retrospecto

Tricolor vai reencontrar o adversário neste sábado, às 21h, pela 30º rodada do Campeonato Brasileiro e precisando vencer...
LanceNet

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Publicado em 

04 nov 2021 às 14:30

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 14:30

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
Na luta por uma vaga na Libertadores, o Fluminense terá nove "finais" pela frente no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o adversário é o Sport, às 21h, pela 30ª rodada, e o retrospecto no Maracanã não tem sido positivo. O Tricolor não vence no estádio desde 2014, com uma derrota e dois empates desde então. Os confrontos vencidos em casa foram disputados em outros locais. Naquela ocasião, o Flu atropelou os pernambucanos por 4 a 0, gols de Cícero, Conca e Fred, duas vezes. As duas últimas vitórias foram no Estádio Nilton Santos em 2020 e no estádio Giulite Coutinho em 2016. No Maracanã, um empate em 0 a 0 em 2015 e em 2018, além de derrota por 2 a 1 em 2017.
Veja a tabela do Brasileirão
​Em números gerais, o Fluminense tem a vantagem diante do próximo adversário. Em 55 partidas na história, são 22 triunfos do tricolor, 15 empates e 17 derrotas. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, três vitórias para os cariocas, uma para os pernambucanos e um empate.+ Lembra todos? Fluminense usou 25 jogadores da base na temporada; veja quem são e os tempos de contrato
​O Fluminense é o atual oitavo colocado do Campeonato Brasileiro, com 39 pontos. Corinthians, em sexto, tem 44, enquanto o Internacional, sétimo, tem 41. O Fortaleza, em quinto, já soma 48 pontos. O Tricolor volta a entrar em campo no próximo sábado, diante do Sport, às 21h, no Maracanã.

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