Fluminense na fase de grupos: entenda quais podem ser os primeiros adversários na Libertadores

Crédito: Divulgação Twitter

O título do Palmeiras na Copa do Brasil confirmou a vaga do Fluminense direto na fase de grupos da Libertadores. De volta ao torneio, que não disputava desde 2013, o Tricolor conhecerá seus adversários apenas no sorteio do dia 9 de abril, mas entrará no pote 3. A estreia do time de Roger Machado está prevista para meados do dia 20 de abril.

> Pode sonhar com mais? Relembre as campanhas do Fluminense na Libertadores

Como ficou fora da competição por oito anos, o Flu acabou caindo no ranking de clubes da América do Sul. Assim, entrará no pote com Velez Sarsfield (ARG), Sporting Cristal (PER), América de Cali (COL), The Strongest (BOL), Universitario (PER), Deportivo Táchira (VEN) e Argentinos Juniors (ARG) ou Barcelona (EQU). Os outros brasileiros classificados direto estão no pote 1 (Palmeiras e Flamengo) e no pote 2 (Atlético-MG e Internacional). O São Paulo depende de outros resultados para definir o pote.

VEJA A TABELA DA LIBERTADORES

Com a estreia apenas em abril, o Fluminense terá mais tempo para dar descanso aos jogadores do time principal e iniciar o trabalho com Roger. Além disso, há a parte financeira. Além dos R$ 26,4 milhões pelo quinto lugar no Brasileirão, o clube garantiu mais R$ 17 milhões da Conmebol por iniciar já na fase de grupos.VEJA OS POTES DA LIBERTADORES:

POTE 1

Palmeiras (BRA) (atual campeão)River Plate (ARG) Boca Juniors (ARG) Nacional (URU) Flamengo (BRA) Cerro Porteño (PAR) Olímpia (PAR) São Paulo (BRA) ou Peñarol (URU)

POTE 2

Defensa y Justicia (ARG) (campeão da Sul-Americana)Internacional (BRA)Atlético-MG (BRA)Santa Fé (COL)Racing (ARG)LDU (EQU)Universidad Católica (CHI)Barcelona Guayaquil (EQU) ou São Paulo (BRA)

POTE 3

Velez Sarsfield (ARG)Sporting Crystal (PER)América de Cali (COL)Fluminense (BRA)The Strongest (BOL)Universitario (PER)Deportivo Táchira (COL)Argentinos Juniors (ARG) ou Barcelona Guayaquil (EQU)

POTE 4