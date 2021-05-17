Fluminense mostra marca da trava da chuteira de Rodrigo Caio na coxa de Cazares em bastidores do jogo

Crédito: Reprodução/FluTV

No último domingo, o Fluminense divulgou o vídeo de bastidores do empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, na primeira partida da final do Campeonato Carioca. Uma das imagens mostra a marca das travas da chuteira do zagueiro Rodrigo Caio na coxa do meia Cazares. O lance gerou revolta em Fred e nos torcedores, que pediram a expulsão do atleta rubro-negro. A entrada foi aos 44 minutos do segundo tempo e o árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus aplicou apenas um cartão amarelo.

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Além deste momento, as imagens mostram o clima de descontração antes de a bola rolar e o discurso do capitão Fred. Na fala, ele dá a entender que os titulares tiveram a opção de ganhar dias de folga, mas optaram por treinar e estar em campo na decisão.

- Abrimos mão de passar com a nossa família, os caras deram (folga) para nós e pedimos para treinar porque sabemos o que é jogar um clássico, principalmente contra eles (Flamengo). Então vamos para ganhar, personalidade, alegria para jogar e vamos ganhar - disse Fred.

As imagens também enfatizam o grande número de pessoas do lado do Flamengo na arquibancada do Maracanã. No fim da partida, houve confusão entre os torcedores e até envolvendo Fred. O Fla levou 114 convidados, enquanto o Flu manteve apenas os funcionários que já vão às partidas normalmente.Ao fim dos lances da partida, o vídeo relembra a entrada de Rodrigo Caio em Cazares e mostra a coxa do jogador tricolor. Depois, o técnico Roger Machado faz o discurso final enaltecendo a entrega do time, mas destaca que o primeiro tempo foi ruim.

– A primeira parte já passou. Nos superamos e conseguimos um resultado deixando a disputa aberta. Nós não vamos fazer dois primeiros tempos da forma como fizemos duas vezes. O que nos faltou foi tranquilidade para colocar a bola no chão. Nosso time tem uma característica de não se entregar, de ser aguerrido, como é a mística do clube, mas nós temos que colocar a bola no chão e jogar. Futebol se sobrepões às dificuldades do jogo, é jogar. Por vezes a gente abriu mão um pouquinho do jogo para brigar pela disputa da partida, e é jogar - disse o treinador.