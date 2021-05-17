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Fluminense mostra marca da trava da chuteira de Rodrigo Caio na coxa de Cazares em bastidores do jogo

Clube também enfatiza número de convidados do lado rubro-negro na partida e Roger exalta esforço do elenco no clássico, empatado em 1 a 1...
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Publicado em 

17 mai 2021 às 14:25

Publicado em 17 de Maio de 2021 às 14:25

Crédito: Reprodução/FluTV
No último domingo, o Fluminense divulgou o vídeo de bastidores do empate por 1 a 1 com o Flamengo, no Maracanã, na primeira partida da final do Campeonato Carioca. Uma das imagens mostra a marca das travas da chuteira do zagueiro Rodrigo Caio na coxa do meia Cazares. O lance gerou revolta em Fred e nos torcedores, que pediram a expulsão do atleta rubro-negro. A entrada foi aos 44 minutos do segundo tempo e o árbitro Alexandre Vargas Tavares de Jesus aplicou apenas um cartão amarelo.
Veja a tabela do Carioca
Além deste momento, as imagens mostram o clima de descontração antes de a bola rolar e o discurso do capitão Fred. Na fala, ele dá a entender que os titulares tiveram a opção de ganhar dias de folga, mas optaram por treinar e estar em campo na decisão.
- Abrimos mão de passar com a nossa família, os caras deram (folga) para nós e pedimos para treinar porque sabemos o que é jogar um clássico, principalmente contra eles (Flamengo). Então vamos para ganhar, personalidade, alegria para jogar e vamos ganhar - disse Fred.
As imagens também enfatizam o grande número de pessoas do lado do Flamengo na arquibancada do Maracanã. No fim da partida, houve confusão entre os torcedores e até envolvendo Fred. O Fla levou 114 convidados, enquanto o Flu manteve apenas os funcionários que já vão às partidas normalmente.Ao fim dos lances da partida, o vídeo relembra a entrada de Rodrigo Caio em Cazares e mostra a coxa do jogador tricolor. Depois, o técnico Roger Machado faz o discurso final enaltecendo a entrega do time, mas destaca que o primeiro tempo foi ruim.
– A primeira parte já passou. Nos superamos e conseguimos um resultado deixando a disputa aberta. Nós não vamos fazer dois primeiros tempos da forma como fizemos duas vezes. O que nos faltou foi tranquilidade para colocar a bola no chão. Nosso time tem uma característica de não se entregar, de ser aguerrido, como é a mística do clube, mas nós temos que colocar a bola no chão e jogar. Futebol se sobrepões às dificuldades do jogo, é jogar. Por vezes a gente abriu mão um pouquinho do jogo para brigar pela disputa da partida, e é jogar - disse o treinador.
– Essa semana já tem Libertadores de novo. Parabéns aos que começaram e aos que entraram, isso é a prova que estamos com um grupo forte. Quem entra, entra bem e ajuda a gente a superar as adversidades do jogo. Sai todo mundo exausto, todo mundo deu o que podia dentro de campo. Ainda sobrou um algo mais para semana que vem - completou.O segundo jogo da decisão contra o Flamengo será no próximo sábado, às 21h05 (de Brasília), no Maracanã. Antes, o Tricolor recebe o Junior Barranquilla, da Colômbia, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), também no Maracanã. O Fluminense precisa apenas de um empate para garantir vaga nas oitavas.

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