Fluminense inicia conversas para tentar contar com Ricardo Goulart; atleta está livre no mercado

De olho no mercado, o Fluminense já tem um nome em mente para o setor ofensivo. De acordo com o "GE", o clube abriu negociações com o meia-atacante Ricardo Goulart. O jogador de 30 anos, que foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, rescindiu contrato com o Guangzhou Evergrande (CHN), clube em grave crise financeira.Após o título na Raposa, Goulart teve vasta passagem pelo futebol chinês, onde defendeu o Guangzhou Evergrande e o Hebei Fortune. Apenas em 2019, o meia-atacante voltou ao Brasil para defender o Palmeiras. No entanto, sua passagem durou apenas quatro meses, nos quais atuou em 12 partidas e marcou quatro gols. No fim de seu ciclo no Verdão, sofreu uma lesão no joelho direito e precisou passar por cirurgia. O prazo de recuperação era de dois meses, mas o Guangzhou Evergrande solicitou o retorno do jogador.