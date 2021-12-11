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Fluminense inicia conversas para tentar contar com Ricardo Goulart; atleta está livre no mercado

Jogador de 30 anos, que recentemente rescindiu com o Guangzhou Evergrande, quer voltar ao Brasil. Tricolores estão em estágio inicial de tratativas com empresário do meia-atacante...
LanceNet

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Publicado em 

11 dez 2021 às 11:39

Publicado em 11 de Dezembro de 2021 às 11:39

De olho no mercado, o Fluminense já tem um nome em mente para o setor ofensivo. De acordo com o "GE", o clube abriu negociações com o meia-atacante Ricardo Goulart. O jogador de 30 anos, que foi bicampeão brasileiro pelo Cruzeiro, rescindiu contrato com o Guangzhou Evergrande (CHN), clube em grave crise financeira.Após o título na Raposa, Goulart teve vasta passagem pelo futebol chinês, onde defendeu o Guangzhou Evergrande e o Hebei Fortune. Apenas em 2019, o meia-atacante voltou ao Brasil para defender o Palmeiras. No entanto, sua passagem durou apenas quatro meses, nos quais atuou em 12 partidas e marcou quatro gols. No fim de seu ciclo no Verdão, sofreu uma lesão no joelho direito e precisou passar por cirurgia. O prazo de recuperação era de dois meses, mas o Guangzhou Evergrande solicitou o retorno do jogador.
O jogador de 30 anos já está com sua família em São José dos Campos, no interior de São Paulo, e vem treinando por conta própria desde que rescindiu com o Guangzhou. Os tricolores já estão em contato com o empresário de Ricardo Goulart, Paulo Pitombeira, para saber as condições da negociação.
Goulart venceu no Guangzhou Evergrande um Campeonato Chinês, uma Liga dos Campeões da Ásia, uma da Copa local e três vezes a Supercopa do país.
Crédito: RicardoGoulartfoiumdosdestaquesdoGuangzhouEvergrandenasúltimastemporadas(Foto:Divulgação/Guangzhou

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