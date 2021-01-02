Fluminense inicia atividades em 2021 em busca de evitar pior sequência no Brasileirão

Crédito: Mailson Santana/Fluminense

Após três dias de folga para a virada de ano, o elenco do Fluminense se reapresentou nesta sexta-feira de olho no clássico contra o Flamengo - o primeiro compromisso do clube em 2021. A partida está marcada para a próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, e é válida pela 28ª rodada do Brasileirão.

Além de manter o Tricolor vivo na briga por uma vaga na Libertadores, a partida terá um fator a mais em jogo: um novo tropeço significaria no quarto jogo consecutivo sem vitória e, consequentemente, na pior sequência do Tricolor nesta edição do Campeonato Brasileiro.

+ Contratos encerrados! Saiba quem ficou sem vínculo no futebol brasileiro com a virada do anoApós a saída de Odair Hellmann, o Fluminense disputou três partidas sob o comando de Marcão e não venceu mais. Na estreia do novo treinador, o Tricolor empatou com o Vasco por 1 a 1, em São Januário. Em seguida, duas derrotas por 2 a 1 - para o Atlético-GO, fora de casa, e para o líder São Paulo, no Maracanã.Esta é a segunda sequência de três jogos sem vencer do Fluminense no Brasileirão. No primeiro turno, entre a sétima e a nona rodada, o Tricolor empatou com o Atlético-GO e perdeu para São Paulo e Flamengo, mas venceu o Corinthians em seguida e pôs fim à série de tropeços.

+ Confira a tabela do Campeonato Brasileiro e simule os resultados