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Fluminense identifica compras suspeitas para a final do Carioca e disponibiliza ingressos novamente

Clube comunicou que detectou a compra de 240 ingressos que provavelmente seriam revertidos para cambistas; bilhetes estarão disponíveis no Portal do Sócio...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 19:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 19:06
Depois de ter os ingressos esgotados para a final do Carioca, no sábado, o Fluminense informou que irá disponibilizar 240 bilhetes para a venda novamente. Nesta sexta-feira, o clube detectou compras suspeitas no Portal do Sócio, feita por 60 matrículas associadas, que provavelmente seriam comercializadas. Assim, as entradas foram canceladas e devolvidas à plataforma e estão disponíveis para venda. No comunicado, o clube ainda advertiu que a compra com cambistas pode provocar a perda do ingresso por fraude ou cancelamento. No jogo de ida, que terminou com vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, a torcida do Flu teve dificuldades para comprar os bilhetes. Empolgados pela vantagem, os tricolores esgotaram as entradas para a decisão em um dia.
Flamengo e Fluminense se enfrentam neste sábado, às 18h, no Maracanã, para decidir qual dos times levantará a taça do Carioca 2022. A partida será transmitida pela TV aberta e pay-per-view.
Crédito: FluminenseinformouqueirádisponibilizarosingressosnoPortaldoSócio(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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