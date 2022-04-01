Fluminense identifica compras suspeitas para a final do Carioca e disponibiliza ingressos novamente

Depois de ter os ingressos esgotados para a final do Carioca, no sábado, o Fluminense informou que irá disponibilizar 240 bilhetes para a venda novamente. Nesta sexta-feira, o clube detectou compras suspeitas no Portal do Sócio, feita por 60 matrículas associadas, que provavelmente seriam comercializadas. Assim, as entradas foram canceladas e devolvidas à plataforma e estão disponíveis para venda. No comunicado, o clube ainda advertiu que a compra com cambistas pode provocar a perda do ingresso por fraude ou cancelamento. No jogo de ida, que terminou com vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo, a torcida do Flu teve dificuldades para comprar os bilhetes. Empolgados pela vantagem, os tricolores esgotaram as entradas para a decisão em um dia.