Fluminense goleia o Volta Redonda e se garante na semifinal do Carioca

O Fluminense conquistou a sétima vitória consecutiva no Carioca em grande estilo. Nesta quinta, o Tricolor goleou o Volta Redonda, por 3 a 0, com gols de Nonato, Manoel e Calegari. Após um primeiro tempo com pouca intensidade, mas já com a vantagem, o time se superou e garantiu o resultado logo no início da segunda etapa. A vitória também foi marcada pelos gols de estreia do volante e do lateral-direito. Com o resultado, a equipe de Abel se garantiu, antecipadamente, na semifinal do Carioca.INÍCIO AGITADOO Fluminense começou movimentando o meio-campo e, aos poucos, chegou na área. Ainda no início, Cano finalizou, mas Luiz Felipe agarrou o lance. Depois do susto inicial, o Volta Redonda acirrou a marcação, mas o Tricolor conseguiu outra oportunidade com Nathan, que invadiu a área sozinho e chutou para a meta, mas o arqueiro novamente defendeu. Na sequência, Pedrinho assustou Marcos Felipe com um chute forte, mas o goleiro também fez defesa segura.
PLACAR ABERTOMesmo com o Voltaço recuado, o Tricolor conseguiu avançar e Cano arriscou de fora da área, mas não conseguiu abrir o placar. Nos minutos finais da primeira etapa, o visitante encaixou a marcação e pressionou na área do Flu, mas não criou chances. Porém, em um lance de oportunidade, Cano recebeu na área e rolou para Nonato, que fez o primeiro gol da partida.
> Veja a classificação do CariocãoA GOLEADAAinda no começo do segundo tempo, Manoel aproveitou o segundo escanteio para o Fluminense e ampliou a vantagem no Estádio Luso-Brasileiro. Assim, o time e não demorou muito para Calegari marcar o terceiro gol e confirmar a goleada tricolor, com bela assistência de Jhon Arias. Matheus Martins e Gabriel Teixeira, que entraram na segunda etapa, também arriscaram finalizações, mas a partida terminou em 3 a 0.Com o resultado, o Tricolor acumula 21 pontos, a cinco pontos do segundo colocado, o Flamengo. Nesta terça-feira, o Fluminense enfrenta o Millonarios, às 21h30, no Estádio El Campín, em Bogotá, Colômbia. A partida é válida pelo primeiro jogo da fase inicial da Libertadores. FICHA TÉCNICAFLUMINENSE 3 x 0 VOLTA REDONDA
Data/Hora: 19/02/2022, às 19hLocal: Estádio Luso-BrasileiroÁrbitro: Wagner do Nascimento MagalhãesAssistentes: Thiago Gomes Magalhães e Rafael Gomes Rosa
Gols: Nonato (40'1°T), Manoel (03'2°T), Calegari (10'2°T)Cartões amarelos: Caio Vitor (34'1°T) Pineida (39'1°T), Alemão (05'2°T), Nonato (21'2°T)Cartões vermelhos: -
Fluminense (Técnico: Abel Braga)Marcos Felipe; Calegari (Samuel Xavier/19'2°T), Manoel, Luccas Claro, Pineida; Wellington, Nathan (Gabriel Teixeira/19'2°T), Nonato, PH Ganso (Yago Felipe/; Jhon Arias (Martinelli/29'2°T) e Germán Cano (Matheus Martins/29'2°T).
Volta Redonda (Técnico: Neto Colucci)Luiz Felipe; Júlio Amorim, Alemão, Grasson, Aílton (Iury/12'2°T); Pedro Thomaz (Marcos Jr/07'2°T), Tinga (Muniz/12'2°T), Caio Vitor (Gabriel Pierini/12'2°T); MV (Romarinho/26'2°T), Pedrinho e Lelê.