Fluminense garante quase R$ 5,7 milhões em premiação após avançar para a terceira fase da Libertadores

Além do fator esportivo, ir longe na Libertadores representa certo alívio aos cofres do Fluminense. E a classificação nesta terça-feira após a vitória sobre o Millonarios (COL) por 2 a 0 em São Januário representou cerca de R$ 5 milhões na conta do Tricolor em forma de premiação. O time de Abel Braga agora aguarda Atlético Nacional (COL) ou Olímpia (PAR) na próxima fase da competição continental. No total, foram 500 mil dólares (quase R$ 2,6 milhões) pela partida desta noite em São Januário, além de 600 mil dólares (cerca de R$ 3,1 milhões) quando atuar como mandante na terceira fase. Se chegar à fase de grupos, o Fluminense ainda soma nessa conta mais 3 milhões de dólares (R$ 15,4 milhões), sendo 1 milhão de dólares por cada jogo como mandante.
A Libertadores é um dos grandes objetivos do Fluminense na temporada, que se reforçou pensando justamente em ter um elenco equilibrado para o torneio. Agora, o Flu aguarda o vencedor do confronto entre Atlético Nacional (COL) e Olímpia (PAR). Os paraguaios venceram na ida por 3 a 1. A terceira fase está prevista para 8 a 10 de março a ida, já certa para o Rio de Janeiro, e 15 a 17 de março a volta.Confira os valores das premiações:
Libertadores
Fase 1: US$ 400 mil por jogo como mandanteFase 2: US$ 500 mil por jogo como mandante Fase 3: US$ 600 mil por jogo como mandanteFase de grupos: US$ 3 milhões (US$ 1 milhão por jogo)Oitavas: US$ 1,05 milhão Quartas: US$ 1,5 milhãoSemifinal: US$ 2 milhões Vice: US$ 6 milhões Campeão: US$ 16 milhões Valor total que um campeão pode receber (desde fase de grupos): US$ 25 milhões