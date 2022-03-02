Fluminense garante quase R$ 5,7 milhões em premiação após avançar para a terceira fase da Libertadores

Além do fator esportivo, ir longe na Libertadores representa certo alívio aos cofres do Fluminense. E a classificação nesta terça-feira após a vitória sobre o Millonarios (COL) por 2 a 0 em São Januário representou cerca de R$ 5 milhões na conta do Tricolor em forma de premiação. O time de Abel Braga agora aguarda Atlético Nacional (COL) ou Olímpia (PAR) na próxima fase da competição continental. No total, foram 500 mil dólares (quase R$ 2,6 milhões) pela partida desta noite em São Januário, além de 600 mil dólares (cerca de R$ 3,1 milhões) quando atuar como mandante na terceira fase. Se chegar à fase de grupos, o Fluminense ainda soma nessa conta mais 3 milhões de dólares (R$ 15,4 milhões), sendo 1 milhão de dólares por cada jogo como mandante.