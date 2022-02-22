Fluminense ganha experiência em 2022 e aposta em 'casca' para sonhar alto na Libertadores

"Se antes o time brigava para se classificar, agora tem que vencer a Libertadores", disse Felipe Melo na primeira entrevista coletiva pelo Fluminense. E a hora é agora. Nesta terça-feira, o Tricolor entra em campo para disputar a competição pela oitava vez na história no confronto diante do Millonarios, às 21h30 (de Brasília), no Estádio El Campín, com um time mais experiente do que o que voltou ao torneio em 2021. O jogo tem transmissão em tempo real do LANCE!.Na última temporada, o time comandado por Roger Machado inicialmente tinha Fred, Paulo Henrique Ganso, Egídio, Nene, Muriel, Hudson (que nem jogou), Wellington, Lucca, Fernando Pacheco, Danilo Barcelos e Yuri com alguma rodagem na competição. Depois, ainda contratou reforços pensando exatamente nisso: Cazares, Abel Hernández, Raúl Bobadilla, David Braz e Manoel.

Desta vez, diversos nomes do elenco aproveitaram a ida até as quartas de final para entender melhor a competição. De todos os nomes que chegaram para 2022, apenas David Duarte e Cristiano nunca estiveram na Libertadores, mas o lateral jogou a Champions League pelo Sheriff, da Moldávia. Willian, por exemplo, é tricampeão: uma vez pelo Corinthians, em 2012, e duas pelo Palmeiras, 2020 e 2021, somando 61 partidas no torneio.Se ganha com experiência internacional, uma das dificuldades do Fluminense vai ser administrar um elenco de idade mais avançada entre os titulares. A média de idade de todo grupo de 35 jogadores é de 27,2 anos, mas no time que tem começado as partidas o número sobe para 29,2, incluindo Fred e Felipe Melo, ambos com 38 anos. No atual Flu, 12 atletas foram revelados nas categorias de base.

Com altas expectativas, chegar à fase de grupos da Libertadores é visto como uma obrigação dentro do Fluminense. Não só pelo sonho de conquistar a competição pela primeira vez, mas também pelo grande investimento feito pensando no torneio. Se passar do Millonarios, a quem enfrenta nesta terça-feira e no dia 1º de março em São Januário, o Flu enfrenta o vencedor de Atlético Nacional (COL) e Olímpia (PAR) na terceira e última fase.VEJA A IDADE DO ELENCO:

Goleiros: Fábio (41 anos), Marcos Felipe (25), Muriel (35) e Pedro Rangel (21)

Zagueiros: David Braz (34 anos), David Duarte (27), Luan Freitas (21), Luccas Claro (30), Manoel (31), Matheus Ferraz (37) e Nino (24)

Laterais: Calegari (19 anos), Cris Silva (28), Danilo Barcelos (30), Mario Pineida (29), Marlon (24) e Samuel Xavier (31)

Meias: André (20 anos), Felipe Melo (38), Martinelli (20), Nathan (25), Nonato (23), Paulo Henrique Ganso (32), Wallace (20), Wellington (31) e Yago Felipe (27)

Atacantes: Caio Paulista (23 anos), Fred (38), Gabriel Teixeira (20), Germán Cano (34), John Kennedy (19), Jhon Arias (24), Luiz Henrique (21), Matheus Martins (18) e Willian Bigode (35)