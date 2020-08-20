Fluminense: Frazan retoma treinos específicos e pode voltar em setembro

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense

Lesionado desde janeiro, o zagueiro Frazan está cada vez mais perto de retornar ao Fluminense. Na quarta-feira, enquanto o time encarava o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, o jogador fez trabalhos específicos no campo do CT Carlos Castilho pela primeira vez. Com isso, a previsão é que ele possa voltar aos treinos com o restante do grupo em meados de setembro.

Por enquanto o jogador realiza apenas corridas leves no campo. Depois, ele irá iniciar os trabalhos de mudança de direção para então inserir as atividades com bola. Só então, quando estiver totalmente recuperado, Frazan poderá participar do treino com o elenco.

Atualmente, Frazan tem a concorrência de Nino, Matheus Ferraz, Digão e Luccas Claro na zaga. O último, inclusive, estava atrás na fila das opções de Odair Hellmann e acabou conquistando a titularidade. O zagueiro formado na base do Fluminense se lesionou após uma pancada durante o treino no dia 13 de janeiro e rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho direito.