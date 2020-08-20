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futebol

Fluminense: Frazan retoma treinos específicos e pode voltar em setembro

Zagueiro se recupera de cirurgia no joelho direito após lesão ainda na pré-temporada e começou os trabalhos leves no CT Carlos Castilho...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 15:09

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 15:09

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense
Lesionado desde janeiro, o zagueiro Frazan está cada vez mais perto de retornar ao Fluminense. Na quarta-feira, enquanto o time encarava o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, o jogador fez trabalhos específicos no campo do CT Carlos Castilho pela primeira vez. Com isso, a previsão é que ele possa voltar aos treinos com o restante do grupo em meados de setembro.
Por enquanto o jogador realiza apenas corridas leves no campo. Depois, ele irá iniciar os trabalhos de mudança de direção para então inserir as atividades com bola. Só então, quando estiver totalmente recuperado, Frazan poderá participar do treino com o elenco.
Atualmente, Frazan tem a concorrência de Nino, Matheus Ferraz, Digão e Luccas Claro na zaga. O último, inclusive, estava atrás na fila das opções de Odair Hellmann e acabou conquistando a titularidade. O zagueiro formado na base do Fluminense se lesionou após uma pancada durante o treino no dia 13 de janeiro e rompeu o ligamento anterior cruzado do joelho direito.
Em entrevista recente ao LANCE!, Frazan contou como vinha realizando o tratamento mesmo em meio à pandemia do novo coronavírus. Agora, o jovem vive a expectativa pelo retorno aos gramados.

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