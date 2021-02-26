Fluminense faz homenagem a Muriel após goleiro perder o pai

O goleiro Muriel foi liberado pelo Fluminense da partida desta quinta-feira, contra o Fortaleza, após perder o pai José Agostinho Becker, de 57 anos, que morreu na última quarta por afogamento após um mergulho em uma barragem no Rio Grande do Sul. Durante o jogo no Maracanã, os jogadores prestaram homenagens ao companheiro.
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José Agostinho foi um dos homenageados do minuto de silêncio antes de a bola rolar. Além disso, o elenco levou uma camisa de Muriel e colocou em um dos bancos para prestar apoio ao arqueiro. João Lopes foi o substituto do goleiro na reserva.
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O corpo do pai do goleiros foi encontrado horas depois do desaparecimento. Becker teria ido nadar em barragem na região de Lavras do Sul, município a 320 km de Porto Alegre, por volta de 17h e a demora para voltar da atividade chamou a atenção dos familiares. A ausência de marcas no corpo do pai dos atletas aponta que ele não teria sido vítima de algum crime, ressaltando as tratativas policiais de afogamento.