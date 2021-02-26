Fluminense faz homenagem a Muriel após goleiro perder o pai

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

O goleiro Muriel foi liberado pelo Fluminense da partida desta quinta-feira, contra o Fortaleza, após perder o pai José Agostinho Becker, de 57 anos, que morreu na última quarta por afogamento após um mergulho em uma barragem no Rio Grande do Sul. Durante o jogo no Maracanã, os jogadores prestaram homenagens ao companheiro.

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José Agostinho foi um dos homenageados do minuto de silêncio antes de a bola rolar. Além disso, o elenco levou uma camisa de Muriel e colocou em um dos bancos para prestar apoio ao arqueiro. João Lopes foi o substituto do goleiro na reserva.

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