Fluminense faz contato pelo meio-campista Nonato, do Internacional

Crédito: Divulgação/ Twitter

O Fluminense está em conversas com o Internacional para a contratação do meio-campista Nonato, de 23 anos. As conversas ainda são iniciais e não devem envolver outros jogadores. Caso avance, o negócio deve ser por empréstimo com opção de compra. A informação do interesse foi dada inicialmente pelo portal "Vozes do Gigante" e pelo "UOL", e confirmado pelo LANCE!.

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Depois de ser titular em algumas partidas com Miguel Ángel Ramírez, Nonato perdeu espaço com Diego Aguirre, com quem ainda não recebeu oportunidades. No total, ele soma 19 jogos e um gol na atual temporada, mas completou um mês sem entrar em campo no último dia 20. Ele já vinha sendo monitorado pelo Flu, assim como Léo Chú, do Grêmio.

No início do ano, o meio-campista chegou a ser procurado pelo São Paulo, mas Miguel Ángel Ramírez vetou a saída. O jogador segue treinando junto ao restante dos companheiros. O contrato com o Colorado é válido até o final de 2023.

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