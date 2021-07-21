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futebol

Fluminense faz contato pelo meio-campista Nonato, do Internacional

Jogador está fora do time titular do Colorado; clube não deve se opor ao negócio, que deve ser fechado por empréstimo...

Publicado em 21 de Julho de 2021 às 16:38

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2021 às 16:38
Crédito: Divulgação/ Twitter
O Fluminense está em conversas com o Internacional para a contratação do meio-campista Nonato, de 23 anos. As conversas ainda são iniciais e não devem envolver outros jogadores. Caso avance, o negócio deve ser por empréstimo com opção de compra. A informação do interesse foi dada inicialmente pelo portal "Vozes do Gigante" e pelo "UOL", e confirmado pelo LANCE!.
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Depois de ser titular em algumas partidas com Miguel Ángel Ramírez, Nonato perdeu espaço com Diego Aguirre, com quem ainda não recebeu oportunidades. No total, ele soma 19 jogos e um gol na atual temporada, mas completou um mês sem entrar em campo no último dia 20. Ele já vinha sendo monitorado pelo Flu, assim como Léo Chú, do Grêmio.
No início do ano, o meio-campista chegou a ser procurado pelo São Paulo, mas Miguel Ángel Ramírez vetou a saída. O jogador segue treinando junto ao restante dos companheiros. O contrato com o Colorado é válido até o final de 2023.
Veja a tabela do Brasileirão
Em busca de um volante, o Flu chegou perto de fechar com Ronaldo, ex-Flamengo, mas um clube japonês acabou assinando com o jogador. A ideia era que esse reforço viesse antes das oitavas de final da Libertadores, mas não aconteceu. Para o setor, Roger Machado tem Yago Felipe e Martinelli, os titulares, além de Wellington e André. Hudson sofreu uma grave lesão.

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