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futebol

Fluminense faz acordo e pagará dívida milionária ao volante Arouca

Jogador deixou o clube tricolor após temporada de 2008 e desde então processou clube em que foi formado. Fluminense terá até 2024 para quitar dívida com veterano...

Publicado em 06 de Julho de 2021 às 12:02

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 jul 2021 às 12:02
Crédito: Arouca fez parte do time finalista da Libertadores em 2008 (Divulgação
O Fluminense entrou em acordo com Arouca, ex-jogador do tricolor, e terá que pagar uma dívida milionária ao atleta, segundo o "Esporte News Mundo". O clube carioca tem até 2024 para quitar todo o pagamento em 36 parcelas, mas está sujeto a multas em caso de atrasos.De acordo com os detalhes do proceso homologado pela juíza substituta Taciela Cordeiro Cylleno, da 28ª Vara de Trabalho do Rio do Tribunal Regional do Trabalho, a equipe das Laranjeiras deverá pagar R$ 1.742.000,00 ao veterano.
> Veja a tabela do Brasileirão
O processo estava em tramitação desde 2009, ano em que Arouca deixou o Fluminense. O acordo entre as partes diz o clube não terá prejuízos caso atrase alguma parcela do pagamento após 30 dias corridos. No entanto, caso esse prazo seja ultrapassado, será imposta uma multa de 15% em relação ao valor do último vencimento.
Caso o Fluminense atrase os pagamentos ao jogador por 90 dias, o clube deve pagar as parcelas vencidas com juros e multa sobre o valor total da dívida milionária. Neste caso, o tricolor poderia ter que penhorar bens.

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