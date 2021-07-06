Fluminense faz acordo e pagará dívida milionária ao volante Arouca

Crédito: Arouca fez parte do time finalista da Libertadores em 2008 (Divulgação

O Fluminense entrou em acordo com Arouca, ex-jogador do tricolor, e terá que pagar uma dívida milionária ao atleta, segundo o "Esporte News Mundo". O clube carioca tem até 2024 para quitar todo o pagamento em 36 parcelas, mas está sujeto a multas em caso de atrasos.De acordo com os detalhes do proceso homologado pela juíza substituta Taciela Cordeiro Cylleno, da 28ª Vara de Trabalho do Rio do Tribunal Regional do Trabalho, a equipe das Laranjeiras deverá pagar R$ 1.742.000,00 ao veterano.

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O processo estava em tramitação desde 2009, ano em que Arouca deixou o Fluminense. O acordo entre as partes diz o clube não terá prejuízos caso atrase alguma parcela do pagamento após 30 dias corridos. No entanto, caso esse prazo seja ultrapassado, será imposta uma multa de 15% em relação ao valor do último vencimento.