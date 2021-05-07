Fluminense fará venda de ingressos simbólicos para jogo com o Santa Fe; dinheiro vai para o CT

Depois de prestar contas da estreia, o Fluminense fará novamente uma venda de ingressos simbólicos para o jogo da próxima quarta-feira, contra o Independiente Santa Fe (COL), no Maracanã, às 21h, pela quarta rodada da Libertadores. Os sócios podem realizar a compra a partir das 10h deste sábado e não-sócios às 12h.
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O torcedor (identificado pelo CPF) que realizar a maior compra de ingressos ganhará uma camisa usada na partida, que será realizada com portões fechados. A compra é ilimitada. Os sócios pagarão R$ 5 em todos os ingressos fazendo o check-in normalmente pelo Portal do Sócio, enquanto não-sócios deverão realizar a compra no site fluminensefc.futebolcard.com por R$ 10.
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As vendas se encerram às 12h do dia 13/05, quinta-feira. Todo dinheiro arrecadado será revertido para a realização de melhorias no Centro de Treinamento Carlos Castilho. A partida será transmitida com exclusividade pela Conmebol TV.
Na estreia diante do River Plate (ARG), o Fluminense vendeu 3.988 ingressos simbólicos e arrecadou R$ 59.040,00. O Tricolor é o líder do Grupo D e, além do Santa Fe, enfrenta o Junior Barranquilla (COL) no Maracanã antes de encerrar a fase de grupos na Argentina.