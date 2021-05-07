Fluminense fará venda de ingressos simbólicos para jogo com o Santa Fe; dinheiro vai para o CT

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC

Depois de prestar contas da estreia, o Fluminense fará novamente uma venda de ingressos simbólicos para o jogo da próxima quarta-feira, contra o Independiente Santa Fe (COL), no Maracanã, às 21h, pela quarta rodada da Libertadores. Os sócios podem realizar a compra a partir das 10h deste sábado e não-sócios às 12h.

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O torcedor (identificado pelo CPF) que realizar a maior compra de ingressos ganhará uma camisa usada na partida, que será realizada com portões fechados. A compra é ilimitada. Os sócios pagarão R$ 5 em todos os ingressos fazendo o check-in normalmente pelo Portal do Sócio, enquanto não-sócios deverão realizar a compra no site fluminensefc.futebolcard.com por R$ 10.

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As vendas se encerram às 12h do dia 13/05, quinta-feira. Todo dinheiro arrecadado será revertido para a realização de melhorias no Centro de Treinamento Carlos Castilho. A partida será transmitida com exclusividade pela Conmebol TV.