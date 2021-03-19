Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Fluminense fará transmissão da final do Carioca Feminino contra o Botafogo

Tricolor ainda não havia realizado a operação em nenhuma partida da competição; BotafogoTV também transmite o duelo, em jogo único...

Publicado em 19 de Março de 2021 às 11:52

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense irá transmitir através da FluTV a decisão do Campeonato Carioca Feminino, neste sábado, às 15h, no Estádio Nilton Santos, contra o Botafogo. O clube, que ainda não havia feito a operação durante a competição, vinha estudando a possibilidade e fez a definição nesta sexta-feira.
Vale lembrar que o clube ainda terá a operação para a transmissão da partida da equipe masculina, contra o Bangu, às 21h05, em São Januário. No próprio sábado, o Fluminense também joga a final do Campeonato Brasileiro sub-18. Esta partida, contudo, terá transmissão em uma plataforma própria da CBF e do SporTV.Como o LANCE! havia informado, a partida também será transmitida pela BotafogoTV, canal do Alvinegro no YouTube. O Botafogo, por sua vez, mostrou a partida diante do Vasco, pela semifinal do torneio, na última quarta-feira, no próprio canal. A dose será repetida, desta vez na decisão da competição.
O Botafogo chegou à decisão após bater o Vasco na semifinal por 3 a 0. Já o Fluminense desbancou o Flamengo, campeão da Taça Guanabara, vencendo por 2 a 0 na Gávea. A final será em jogo único.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados