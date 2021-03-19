Fluminense fará transmissão da final do Carioca Feminino contra o Botafogo

O Fluminense irá transmitir através da FluTV a decisão do Campeonato Carioca Feminino, neste sábado, às 15h, no Estádio Nilton Santos, contra o Botafogo. O clube, que ainda não havia feito a operação durante a competição, vinha estudando a possibilidade e fez a definição nesta sexta-feira.
Vale lembrar que o clube ainda terá a operação para a transmissão da partida da equipe masculina, contra o Bangu, às 21h05, em São Januário. No próprio sábado, o Fluminense também joga a final do Campeonato Brasileiro sub-18. Esta partida, contudo, terá transmissão em uma plataforma própria da CBF e do SporTV.Como o LANCE! havia informado, a partida também será transmitida pela BotafogoTV, canal do Alvinegro no YouTube. O Botafogo, por sua vez, mostrou a partida diante do Vasco, pela semifinal do torneio, na última quarta-feira, no próprio canal. A dose será repetida, desta vez na decisão da competição.
O Botafogo chegou à decisão após bater o Vasco na semifinal por 3 a 0. Já o Fluminense desbancou o Flamengo, campeão da Taça Guanabara, vencendo por 2 a 0 na Gávea. A final será em jogo único.