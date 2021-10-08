Fluminense estende vínculo de Luan Freitas até o fim de 2024

Nesta sexta-feira, o Fluminense prorrogou o contrato com Luan Freitas, de 20 anos. O vínculo, que antes ia até dezembro de 2022, foi estendido até o fim de 2024. Capitão na conquista do Campeonato Carioca sub-20, o zagueiro comemorou a extensão do contrato.- É um prazer defender esse clube, onde eu fui formado, é um prazer estar aqui agora e renovar o contrato. Agora é focar nos treinos e nos jogos para dar sempre o meu melhor pelo Fluminense - declarou.