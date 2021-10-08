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futebol

Fluminense estende vínculo de Luan Freitas até o fim de 2024

Zagueiro comemorou o contrato prorrogado, que antes ia até dezembro de 2022; Luan reveza entre o profissional e o sub-20 do Fluminense...

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 14:10

LanceNet

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Publicado em 

08 out 2021 às 14:10
Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Nesta sexta-feira, o Fluminense prorrogou o contrato com Luan Freitas, de 20 anos. O vínculo, que antes ia até dezembro de 2022, foi estendido até o fim de 2024. Capitão na conquista do Campeonato Carioca sub-20, o zagueiro comemorou a extensão do contrato.- É um prazer defender esse clube, onde eu fui formado, é um prazer estar aqui agora e renovar o contrato. Agora é focar nos treinos e nos jogos para dar sempre o meu melhor pelo Fluminense - declarou.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroNeste ano, o Moleque de Xerém foi incorporado ao elenco profissional e reveza entre o time principal e a categoria de base. Na quinta-feira da semana passada (30), Luan Freitas foi Campeão Carioca pelo Fluminense sub-20.

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