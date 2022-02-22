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Fluminense está escalado para o jogo com o Millonarios na Libertadores; veja o time e onde assistir

Tricolor entra em campo nesta terça-feira, às 21h30, no Estádio El Campín pela estreia na segunda fase da competição continental...

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 20:23

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 fev 2022 às 20:23
O Fluminense está pronto para a estreia na Libertadores. Para o confronto com o Millonarios, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o técnico Abel Braga terá força máxima depois de poupar os titulares nas últimas duas partidas. As novidades na escalação são o goleiro Fábio e o lateral-direito Calegari. O duelo terá transmissão da ESPN e do SBT, além de tempo real do LANCE!.Assim, o Flu vai a campo no Estádio El Campín com: Fábio; Nino, Felipe Melo e David Braz; Calegari, André, Yago Felipe e Cristiano; Willian, Luiz Henrique e Fred.
Já o Millonarios de Alberto Gamero tem: Álvaro Montero; Andrés Román, Andrés Llinás, Juan Pablo Vargas, Omar Bertel; Stiven Vega, Larry Vásquez, Eduardo Sosa, David Silva, Daniel Ruíz e Diego Herazo.
Os desfalques do Fluminense para este confronto são o zagueiro David Duarte, que acabou se lesionando na partida contra o Nova Iguaçu, e Marlon, ainda em transição. John Kennedy e Luan Freitas seguem fora por necessidade de cirurgia. Muriel, Gabriel Teixeira e Caio Paulista foram cortados do banco de reservas por conta da limitação de 23 atletas.VEJA A LISTA DE RELACIONADOS:
Goleiros: Fábio, Marcos Felipe e MurielZagueiros: David Braz, Luccas Claro, Manoel e NinoLaterais: Calegari, Cristiano, Pineida e Samuel XavierMeio-campistas: André, Felipe Melo, Gabriel Teixeira, Jhon Arias, Martinelli, Nathan, Nonato, PH Ganso, Wellington e Yago FelipeAtacantes: Caio Paulista, Fred, Germán Cano, Luiz Henrique e Willian Bigode
Crédito: FredserátitulardoFluminensenaestreianaLibertadores(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

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