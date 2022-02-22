Fluminense está escalado para o jogo com o Millonarios na Libertadores; veja o time e onde assistir

O Fluminense está pronto para a estreia na Libertadores. Para o confronto com o Millonarios, nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), o técnico Abel Braga terá força máxima depois de poupar os titulares nas últimas duas partidas. As novidades na escalação são o goleiro Fábio e o lateral-direito Calegari. O duelo terá transmissão da ESPN e do SBT, além de tempo real do LANCE!.Assim, o Flu vai a campo no Estádio El Campín com: Fábio; Nino, Felipe Melo e David Braz; Calegari, André, Yago Felipe e Cristiano; Willian, Luiz Henrique e Fred.