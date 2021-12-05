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Fluminense está escalado para o duelo com o Bahia pelo Brasileirão; veja o time e onde assistir

Equipes se enfrentam neste domingo, às 16h, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova...
LanceNet

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Publicado em 

05 dez 2021 às 15:08

Publicado em 05 de Dezembro de 2021 às 15:08

O Fluminense está pronto para o jogo decisivo contra o Bahia, neste domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova. Com uma extensa lista de desfalques, o técnico Marcão escalou a equipe sem surpresas, com Danilo Barcelos na vaga do lesionado Marlon e Wellington mantido no meio. A partida tem transmissão do Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!.
Assim, o Flu vai a campo com: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Luccas Claro, Manoel e Danilo Barcelos; André, Wellington e Yago Felipe; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.
Veja a tabela do Brasileirão
​Já o Bahia de Guto Ferreira tem: Danilo Fernandes; Nino, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick de Lucca, Edson e Rodriguinho; Rossi, Raí e Gilberto.
Com vários lesionados, o Flu foi para Salvador sem poder contar com Marlon (dores na coxa), Calegari (virose), John Kennedy (desconforto muscular), Gabriel Teixeira (preparação), Nino (lesão na coxa esquerda), Ganso (transição) e Hudson (transição). David Braz está suspenso. O único retorno foi Martinelli, que inicia no banco.
O Fluminense precisa vencer pelo menos um dos dois jogos restantes para se garantir no mínimo na zona de disputa das primeiras fases da Libertadores. Neste cenário, os únicos times que ainda poderiam passar o Tricolor na tabela em caso de derrota para Bahia ou Chapecoense seriam Ceará e América-MG, mas os dois se enfrentam nesta rodada e, portanto, no pior caso o Flu ficaria em oitavo.VEJA OS RELACIONADOS:
Goleiros: João Lopes, Marcos Felipe e MurielZagueiros: Luccas Claro, Manoel e Matheus FerrazLaterais: Daniel, Danilo Barcelos e Samuel XavierMeio-campistas: André, Cazares, Gustavo Apis, Jhon Arias, Martinelli, Nonato, Wellington e Yago FelipeAtacantes: Abel Hernández, Bobadilla, caio Paulista, Fred, Lucca, Luiz Henrique e Matheus Martins
Crédito: MarcãomandatimesemnovidadesparaojogonaFonteNova(Foto:FernandoSalles/W9Press/LANCEPRESS!

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