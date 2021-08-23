Fluminense está escalado para jogo com o Atlético-MG no Brasileirão; veja o time e onde assistir

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense está escalado pela primeira vez sobre o comando do técnico Marcão nesta temporada. Para o duelo contra o líder Atlético-MG, nesta segunda-feira, em São Januário, o ídolo tricolor apostou em Lucca como titular. O restante do time, exceto por Ganso, é o mesmo da Libertadores. A partida começa às 20h e tem transmissão do SporTV e do Premiere, além do tempo real no LANCE!.

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Assim, o Flu jogará com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli e Yago; Lucca, Fred e Luiz Henrique.

Já o Atlético-MG de Cuca entra em campo com: Everson; Guga, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Zaracho e Nacho; Savarino, Vargas e Hulk

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Em seu primeiro desafio no comando do Fluminense, Marcão não poderá contar com Ganso, que se machucou na Libertadores. Caio Paulista segue fora, mas deve estar disponível na quinta-feira, pela Copa do Brasil. Gabriel Teixeira e Yago Felipe retornam. O Flu iniciou a rodada com 17 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento.VEJA OS RELACIONADOS PARA A PARTIDA: