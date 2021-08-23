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Fluminense está escalado para jogo com o Atlético-MG no Brasileirão; veja o time e onde assistir

Marcão promove a entrada de Lucca na vaga que antes estava ocupada por Ganso, fora por lesão na Libertadores...
LanceNet

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Publicado em 

23 ago 2021 às 19:02

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 19:02

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O Fluminense está escalado pela primeira vez sobre o comando do técnico Marcão nesta temporada. Para o duelo contra o líder Atlético-MG, nesta segunda-feira, em São Januário, o ídolo tricolor apostou em Lucca como titular. O restante do time, exceto por Ganso, é o mesmo da Libertadores. A partida começa às 20h e tem transmissão do SporTV e do Premiere, além do tempo real no LANCE!.
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Assim, o Flu jogará com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Martinelli e Yago; Lucca, Fred e Luiz Henrique.
Já o Atlético-MG de Cuca entra em campo com: Everson; Guga, Nathan Silva, Alonso e Arana; Allan, Zaracho e Nacho; Savarino, Vargas e Hulk
Veja a tabela do Brasileirão
Em seu primeiro desafio no comando do Fluminense, Marcão não poderá contar com Ganso, que se machucou na Libertadores. Caio Paulista segue fora, mas deve estar disponível na quinta-feira, pela Copa do Brasil. Gabriel Teixeira e Yago Felipe retornam. O Flu iniciou a rodada com 17 pontos, apenas dois acima da zona de rebaixamento.VEJA OS RELACIONADOS PARA A PARTIDA:
Goleiros: Marcos Felipe e MurielZagueiros: David Braz, Luccas Claro, Manoel e NinoLaterais: Calegari, Danilo Barcelos, Egídio e Samuel XavierMeio-campistas: André, Cazares, Gabriel Teixeira, Martinelli, Nene, Nonato, Wellington e Yago FelipeAtacantes: Abel Hernández, Bobadilla, Fred, Lucca e Luiz Henrique.

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