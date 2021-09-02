Fluminense está escalado para enfrentar o Juventude pelo Brasileiro; veja time e onde assistir

Crédito: Marcão repetiu quase a mesma escalação da última rodada, com exceção de Nonato (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

O Fluminense está preparado para encarar o Juventude, às 19h, no Maracanã. O jogo é válido pela 14ª rodada do Brasileirão e havia sido adiado em função da mudança de data das oitavas de final da Libertadores. Ainda sem Caio Paulista, Gabriel Teixeira, Ganso e Hudson, o técnico Marcão repetiu quase a mesma escalação da vitória contra o Bahia, na última rodada. A única mudança é a entrada de Nonato no lugar de Martinelli.Assim, o Flu entra em campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André, Nonato e Yago Felipe; Lucca, Fred e Arias.

O Juventude, por sua vez, tem o desfalque de Wescley, que está no departamento médico por lesão no tornozelo. Desta forma, o visitante contará com: Marcelo Carné; Michel Macedo, Vitor Mendes, Rafael Forster e William Matheus; Matheus Jesus, Guilherme Castilho e Chico; Paulinho Boia, Capixaba e Ricardo Bueno.