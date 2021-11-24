Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense está escalado para enfrentar o Internacional; veja os times e onde assistir
futebol

Fluminense está escalado para enfrentar o Internacional; veja os times e onde assistir

Fluminense entra em campo com cinco desfalques; Sem André e Nonato, Marcão optou por Wellington e Calegari no meio-campo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2021 às 20:36

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 20:36

Nesta quarta-feira, o Fluminense recebe o Internacional no Maracanã, às 21h30, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileiro. Com cinco desfalques, Marcão precisou reestruturar o time para o confronto decisivo. A um ponto de distância na tabela e separados por uma colocação, as equipes brigam por uma vaga na Libertadores. A partida será transmitida pelo SporTV, Premiere e Tempo Real do LANCE!Para o duelo, Marcão não poderá contar com Nino, que teve uma lesão detectada na coxa esquerda, assim como John Kennedy, que sentiu um desconforto muscular. Gabriel Teixeira, ainda em recuperação, também não foi relacionado. André cumpre suspensão após o terceiro cartão amarelo, e Nonato não pode entrar em campo pois está emprestado pelo Colorado.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroDesta forma, Luccas Claro retorna aos gramados para formar a dupla de zaga com David Braz. No ataque, o técnico optou pelo trio composto por Fred, Caio Paulista e Luiz Henrique. Já no meio-campo, a solução encontrada foi colocar Wellington no lugar do segundo volante, ao lado de Calegari e Yago Felipe.Assim, o Flu começa o jogo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, David Braz, Luccas Claro, Marlon; Wellington, Yago Felipe, Calegari; Caio Paulista, Luiz Henrique e Fred.
O Inter, por sua vez, entra em campo com: Marcelo Lomba; Saravia, Bruno Méndez; Gabriel Mercado, Cuesta, Moisés; Rodrigo Dourado, Edenilson, Taison, Patrick; Palacios.
Crédito: FluminenseeInternacionalseenfrentamnoMaracanã,às21h30(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
A Romaria é dos Homens, mas a vez será das mulheres. Entenda
Imagem de destaque
Pane no controle aéreo em SP impacta voos no Aeroporto de Vitória
Imagem de destaque
'Bridgerton' anuncia novos nomes e aposta em romance de Francesca na 5ª temporada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados