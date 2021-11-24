Fluminense está escalado para enfrentar o Internacional; veja os times e onde assistir

Nesta quarta-feira, o Fluminense recebe o Internacional no Maracanã, às 21h30, em jogo válido pela 35ª rodada do Brasileiro. Com cinco desfalques, Marcão precisou reestruturar o time para o confronto decisivo. A um ponto de distância na tabela e separados por uma colocação, as equipes brigam por uma vaga na Libertadores. A partida será transmitida pelo SporTV, Premiere e Tempo Real do LANCE!Para o duelo, Marcão não poderá contar com Nino, que teve uma lesão detectada na coxa esquerda, assim como John Kennedy, que sentiu um desconforto muscular. Gabriel Teixeira, ainda em recuperação, também não foi relacionado. André cumpre suspensão após o terceiro cartão amarelo, e Nonato não pode entrar em campo pois está emprestado pelo Colorado.