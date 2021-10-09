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Fluminense está escalado para enfrentar o Atlético-GO; veja os times e onde assistir

Samuel Xavier volta a titularidade da lateral; Martinelli retorna após cumprir suspensão, mas começa a partida no banco de reservas...
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Publicado em 

09 out 2021 às 15:54

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 15:54

Crédito: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
Neste sábado, o Fluminense recebe o Atlético-GO no Maracanã, às 16h30, em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileiro. Para o duelo, o Fluminense vai a campo com Samuel Xavier na lateral direita. A partida será transmitida na TV Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!Martinelli, que cumpriu suspensão na última rodada, está de volta mas inicia o jogo no banco de reservas. Gabriel Teixeira, por outro lado, sentiu a coxa no duelo contra o Fortaleza e é o desfalque do Fluminense. Na lateral, a opção de Marcão foi por Samuel Xavier. Assim, o Flu entra em campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André, Nonato e Yago Felipe; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.
> Confira a classificação da Série A do BrasileiroPor outro lado, o Atlético-GO de Eduardo Souza começa a partida com: ​Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Igor Cariús ; Willian Maranhão, Matheus Barbosa e João Paulo; Ronald, Zé Roberto e André Luís.

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