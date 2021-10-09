Fluminense está escalado para enfrentar o Atlético-GO; veja os times e onde assistir

Neste sábado, o Fluminense recebe o Atlético-GO no Maracanã, às 16h30, em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileiro. Para o duelo, o Fluminense vai a campo com Samuel Xavier na lateral direita. A partida será transmitida na TV Globo, Premiere e Tempo Real do LANCE!Martinelli, que cumpriu suspensão na última rodada, está de volta mas inicia o jogo no banco de reservas. Gabriel Teixeira, por outro lado, sentiu a coxa no duelo contra o Fortaleza e é o desfalque do Fluminense. Na lateral, a opção de Marcão foi por Samuel Xavier. Assim, o Flu entra em campo com: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Danilo Barcelos; André, Nonato e Yago Felipe; Luiz Henrique, Caio Paulista e Fred.