Fluminense encaminha venda do atacante Luiz Henrique ao Betis por cerca de R$ 70 milhões

Um dos maiores destaques do Fluminense na temporada, Luiz Henrique está de saída do Tricolor das Laranjeiras rumo ao Real Betis, da Espanha. Segundo o portal 'ge', o clube carioca encaminhou a venda da joia de 21 anos por 13 milhões de euros (R$ 70 milhões na cotação atual) e manterá 15% dos direitos econômicos do atacante pensando em negociações futuras.O clube espanhol já havia feito uma proposta pelo atacante na última janela de transferências internacionais, porém os 7 milhões de euros oferecidos foram classificados como baixos pelo Flu, que recusou a oferta.Mesmo com a janela europeia fechada, o Betis insistiu na contratação de Luiz Henrique, que considerou a nova proposta apresentada como irrecusável. O atacante vai receber cerca de dez vezes mais do que ganha atualmente e deve se tornar jogador do clube espanhol, oficialmente, em julho.O jovem tem contrato com o Fluminense até 2025 e é considerado o maior ativo do clube, que detém 100% dos seus direitos econômicos. O clube carioca planeja arrecadar entre R$ 90 e R$ 100 milhões em transferências nesta temporada e, após as negociações de Nino e Gabriel Teixeira fracassarem, Luiz Henrique se tornou a maior possibilidade de venda.