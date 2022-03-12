Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense encaminha venda do atacante Luiz Henrique ao Betis por cerca de R$ 70 milhões
futebol

Fluminense encaminha venda do atacante Luiz Henrique ao Betis por cerca de R$ 70 milhões

Jovem de 21 anos deve se transferir para o time espanhol em julho; Flu manterá 15% dos direitos econômicos do jogador...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 mar 2022 às 14:05

Publicado em 12 de Março de 2022 às 14:05

Um dos maiores destaques do Fluminense na temporada, Luiz Henrique está de saída do Tricolor das Laranjeiras rumo ao Real Betis, da Espanha. Segundo o portal 'ge', o clube carioca encaminhou a venda da joia de 21 anos por 13 milhões de euros (R$ 70 milhões na cotação atual) e manterá 15% dos direitos econômicos do atacante pensando em negociações futuras.O clube espanhol já havia feito uma proposta pelo atacante na última janela de transferências internacionais, porém os 7 milhões de euros oferecidos foram classificados como baixos pelo Flu, que recusou a oferta.Mesmo com a janela europeia fechada, o Betis insistiu na contratação de Luiz Henrique, que considerou a nova proposta apresentada como irrecusável. O atacante vai receber cerca de dez vezes mais do que ganha atualmente e deve se tornar jogador do clube espanhol, oficialmente, em julho.O jovem tem contrato com o Fluminense até 2025 e é considerado o maior ativo do clube, que detém 100% dos seus direitos econômicos. O clube carioca planeja arrecadar entre R$ 90 e R$ 100 milhões em transferências nesta temporada e, após as negociações de Nino e Gabriel Teixeira fracassarem, Luiz Henrique se tornou a maior possibilidade de venda.
Crédito: LuizHenriqueestádesaídaparaoBetis,daEspanha(Foto:LucasMerçon/FluminenseFC

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viana terá mutirão para emissão de nova carteira de identidade
Imagem de destaque
Feriado de Nossa Senhora da Penha: confira o que funciona no ES
Imagem de destaque
Ministério Público do ES abre vagas de estágio de pós-graduação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados