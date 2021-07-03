Fluminense empata no Sub-20 e mantém invencibilidade; Sub-17 perde, mas se classifica

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC

Se a equipe profissional do Fluminense entra em campo apenas domingo para o clássico com o Flamengo, as equipes de base jogaram neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O Sub-20 empatou com o Ceará por 0 a 0 em Laranjeiras, enquanto o Sub-17 perdeu para o Atlético-MG por 2 a 0, mas avançou para a próxima fase.

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A equipe de Eduardo Oliveira chega aos cinco pontos e alcança os 10 jogos sem derrota na atual temporada. Esta foi a terceira rodada do campeonato nacional. Na próxima quarta-feira, o Sub-20 volta as atenções para a Taça Guanabara, quando enfrentarão o Botafogo em Laranjeiras, às 15h.

Já os comandados de Guilherme Torres estavam classificados para as quartas de final do Brasileirão antes mesmo de entrar em campo, apenas confirmando a vaga. Na fase seguinte, encaram o São Paulo.

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