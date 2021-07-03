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Fluminense empata no Sub-20 e mantém invencibilidade; Sub-17 perde, mas se classifica

Mais velhos atuaram pela terceira rodada do Brasileirão, enquanto os mais novos já estavam garantidos nas quartas da competição nacional...

Publicado em 03 de Julho de 2021 às 17:42

LanceNet

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Publicado em 

03 jul 2021 às 17:42
Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
Se a equipe profissional do Fluminense entra em campo apenas domingo para o clássico com o Flamengo, as equipes de base jogaram neste sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O Sub-20 empatou com o Ceará por 0 a 0 em Laranjeiras, enquanto o Sub-17 perdeu para o Atlético-MG por 2 a 0, mas avançou para a próxima fase.
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A equipe de Eduardo Oliveira chega aos cinco pontos e alcança os 10 jogos sem derrota na atual temporada. Esta foi a terceira rodada do campeonato nacional. Na próxima quarta-feira, o Sub-20 volta as atenções para a Taça Guanabara, quando enfrentarão o Botafogo em Laranjeiras, às 15h.
Já os comandados de Guilherme Torres estavam classificados para as quartas de final do Brasileirão antes mesmo de entrar em campo, apenas confirmando a vaga. Na fase seguinte, encaram o São Paulo.
Veja a tabela do Brasileirão
O confronto aconteceu no SESC Alterosas, em Belo Horizonte. Os gols foram marcados por João Lucas e Isaac. O Galo encara o Flamengo agora. O Flu terminou a primeira fase com 20 pontos, um a menos que o Athletico-PR no Grupo B.

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