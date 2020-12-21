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Fluminense empata com o RB Bragantino e garante vaga na semifinal do Brasileiro de Aspirantes

Matheus Cassini abriu o placar para o Tricolor, enquanto Luiz Felipe empatou para o Massa Bruta. A equipe terminou na liderança do Grupo D, e terá pela frente o Vila Nova-GO...
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Publicado em 

21 dez 2020 às 18:04

Publicado em 21 de Dezembro de 2020 às 18:04

Crédito: Fluminense garantiu uma vaga na semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes (Lucas Merçon/FFC
Pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes, o Fluminense empatou com o RB Bragantino por 1 a 1 no estádio das Laranjeiras. Matheus Cassini abriu o placar para o Tricolor, enquanto Luiz Felipe empatou. Os cariocas terminaram na liderança do Grupo D, e garantiram uma vaga nas semifinais da competição. Na próxima fase, o time enfrenta o Vila Nova-GO, segundo colocado do Grupo C.
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Debaixo de um forte calor no Rio de Janeiro, o Fluminense iniciou a partida em cima do adversário e abriu o placar aos 7 minutos. Samuel fez boa jogada, aproveitou a falha da defesa, e bateu cruzado para Matheus Cassini. O jogador teve apenas o trabalho de empurrar para as redes. Ao longo de todo primeiro tempo, o Tricolor foi melhor e teve chance de ampliar com Nascimento, de falta, mas a bola passou perto da meta do Massa Bruta.
Depois da parada técnica, Wisney acertou a trave após o cruzamento de Matheus Cassini. Ainda no fim da primeira etapa, Wisney apareceu novamente ao aproveitar a bola cortada pela defesa e chutou forte. Porém, a zaga da equipe paulista afastou o perigo.
Na etapa final, o RB Bragantino chegou ao empate em cobrança de falta de Luiz Felipe. A bola passou por todo mundo e enganou o goleiro tricolor. No fim, o time carioca ainda teve algumas oportunidades de desempatar a partida, mas não conseguiu converter em gol.
O próximo adversário do Fluminense sub-23 na competição será o Vila Nova (GO), que terminou na segunda colocação do Grupo C. No outro lado da chave, o Ceará enfrentará o Juventude na briga por uma vaga na decisão do Brasileiro de Aspirantes.

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