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Fluminense empata com o Flamengo e conquista Metropolitano sub-13 no placar agregado

Moleques de Xerém venceram o jogo de ida por 2 a 1 e conquistaram o título nas Laranjeiras, neste sábado...
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Publicado em 

27 nov 2021 às 14:31

Publicado em 27 de Novembro de 2021 às 14:31

Neste sábado, Xerém conquistou mais um troféu para a coleção. Na volta da final do Campeonato Metropolitano sub-13, o Fluminense empatou com o Flamengo por 1 a 1, com gol de Raynne. No jogo de ida, o Tricolor triunfou por 2 a 1, e assim levou a taça estadual. A vitória rendeu o oitavo título de Xerém em 2021. Somente nesta temporada, o Flu conquistou o Carioca sub-20, a Copa Rio pelas categorias sub-17, sub-14 e sub-13; a Taça Guanabara pelas categorias sub-17 e sub-15 e o Torneio Super 8, pelo sub-11.
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Crédito: FluminensevenceuoFlamengopor3a2noplacaragregado(LucasMerçon/FluminenseFC

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