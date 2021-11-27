Fluminense empata com o Flamengo e conquista Metropolitano sub-13 no placar agregado

Neste sábado, Xerém conquistou mais um troféu para a coleção. Na volta da final do Campeonato Metropolitano sub-13, o Fluminense empatou com o Flamengo por 1 a 1, com gol de Raynne. No jogo de ida, o Tricolor triunfou por 2 a 1, e assim levou a taça estadual. A vitória rendeu o oitavo título de Xerém em 2021. Somente nesta temporada, o Flu conquistou o Carioca sub-20, a Copa Rio pelas categorias sub-17, sub-14 e sub-13; a Taça Guanabara pelas categorias sub-17 e sub-15 e o Torneio Super 8, pelo sub-11.