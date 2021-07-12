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Fluminense embarca para jogo com o Cerro Porteño com Fred, Abel Hernández e John Kennedy

Camisa 9 se recupera de um edema na coxa, mas viajou com o grupo ao Paraguai; jovem volta a ser relacionado depois de mais de dois meses...

Publicado em 12 de Julho de 2021 às 14:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 jul 2021 às 14:56
Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC
O Fluminense está a caminho de Assunção, no Paraguai. Na tarde desta segunda-feira, o elenco embarcou para a capital visando a partida desta terça, contra o Cerro Porteño, pelas oitavas de final da Libertadores. A delegação teve uma surpresa: o atacante Fred. Recuperando-se de um edema na coxa direita, o camisa 9 viajou com o grupo. Além dele, Abel Hernández e John Kennedy voltam a ser relacionados.
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A informação sobre o embarque foi dada pelo "ge". Antes do embarque, o grupo fez a última atividade antes do confronto que abre a próxima fase da competição continental. De volta ao Rio de Janeiro após vencer o Sport por 2 a 1, o elenco também treinou no CT Carlos Castilho no domingo.
No caso de Fred, o atacante sentiu no empate por 0 a 0 com o Ceará, fez exames e teve constatado um edema na musculatura anterior da coxa direita. A expectativa era que ele fosse dúvida até para o duelo de volta, no dia 20, no Maracanã.
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Há mais de dois meses fora, John Kennedy voltou aos treinos com o profissional no último domingo e tem chance de entrar em campo novamente, Desde que se reapresentou após o período de isolamento, John Kennedy passou por um processo de recondicionamento físico. Ele não joga desde 17 de abril, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo.
O último jogo de Abel Hernández foi em 27 de junho, quando foi expulso no início do segundo tempo no empate por 1 a 1 com o Corinthians. Depois disso ele sentiu dores no calcanhar direito e vinha passando por processo intensivo de recuperação para estar disponível. Vale lembrar que o técnico Roger Machado não poderá contar com o volante Martinelli, suspenso, e o zagueiro Nino, que está com a Seleção Brasileira para a Olimpíada. Raúl Bobadilla também segue fora após sentir dores na panturrilha.
Com relação à escalação, Roger deve mandar o que tem de melhor a campo depois de poupar titulares contra o Sport. No meio, o L! apurou que a tendência é que Nene seja o titular. A programação era que ele atuasse apenas 45 minutos na última partida justamente para evitar desgastes maiores.
Portanto, a provável escalação tem: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Manoel, Luccas Claro e Egídio; André, Yago Felipe e Nene; Caio Paulista, Lucca (Fred) e Gabriel Teixeira.
O Fluminense encara o Cerro Porteño no estádio La Nueva Olla, em Assunção, Paraguai, nesta terça-feira, às 19h15 (horário de Brasília).

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