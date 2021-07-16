Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense e Grêmio tem seis remanescentes de virada histórica de 5 a 4 pelo Brasileirão
futebol

Fluminense e Grêmio tem seis remanescentes de virada histórica de 5 a 4 pelo Brasileirão

Times se reencontram neste sábado, em novo confronto pelo Campeonato Brasileiro, em situações opostas ao duelo de 2019...

Publicado em 16 de Julho de 2021 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 jul 2021 às 06:00
Crédito: Fluminense virou nos acréscimos finais na Arena do Grêmio (LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.
No próximo sábado, o Fluminense enfrenta o Grêmio no Maracanã, em jogo válido pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes já duelaram 86 vezes na história, nos quais o Fluminense perdeu mais do que venceu ou empatou. Contudo, de todos os jogos, o mais memorável é a virada do Tricolor carioca por 5 a 4 na temporada de 2019. Entre heróis e vilões, seis jogadores que estavam na partida irão entrar em campo novamente. O dia era 5 de maio. O Grêmio, que também disputava a Libertadores na época, vinha bem no Brasileirão e escalou um time misto visando poupar atletas para a competição internacional. Vivendo um ano complicado, o Fluminense se encontrava na lanterna da competição e viajou para Porto Alegre com o elenco principal.
A partida foi considerada a melhor do Brasileirão 2019, não só pela quantidade de gols, mas também pela dinâmica “lá e cá” e o preparo técnico das equipes. Do elenco da época, cinco jogadores do Grêmio ainda estão no elenco e podem jogar: o lateral Bruno Cortez, o meia Jean Pyerre, os atacantes Everton e Alisson e o zagueiro Kannemann, considerado o vilão do jogo. Pelo lado do Fluminense, Matheus Ferraz e Nino seguem no plantel, mas o zagueiro titular está fora para disputar a Olimpíada.
> Confira a classificação dos times na Série A do Brasileirão
Além dos autores dos gols de 2019, o Grêmio também conta com um reforço importante: a lei do ex. O atacante Diego Souza começou sua carreira no Fluminense e foi campeão carioca e vice da Copa do Brasil com a camisa verde, branca e grená. Neste ano, ultrapassou a marca de 50 gols pelo porto alegrense e entrou para a seleta lista de artilheiros do clube.JOGO FOI INTENSO
No primeiro tempo, o time gaúcho parecia ter resolvido o jogo com gols de André, Everton e Jean Pyerre. Aos 39 minutos, Yony González estufou a rede gremista pela primeira vez. Em seguida, o goleiro Júlio César, ex-Flu, falhou ao tentar driblar Luciano, que fez o gol e diminuiu o prejuízo para o Flu. As equipes foram para o intervalo com 3 a 2 no placar.
Depois de 45 minutos emocionantes, os times retornaram com sede de gols. Logo no início da segunda etapa, Matheus Ferraz empatou para o visitante. Os técnicos fizeram alterações, e Pedro, hoje no Flamengo, foi acionado por Fernando Diniz. O centroavante criava perigo quando Kannemann fez a falta que rendeu o pênalti, resultando no gol do camisa 9.
O zagueiro não se conformou com o erro e equilibrou o placar novamente. Parecia que o jogo terminaria em empate quando, aos 47 minutos, Yony marcou o quinto gol do Fluminense após outra falha de Kannemann.
Hoje, a situação dos clubes é totalmente inversa. Enquanto o gaúcho ocupa a lanterna do Brasileirão, o Fluminense disputa a Libertadores e se prepara para o confronto de volta das oitavas de final, além de ter bom desempenho na competição nacional. Em 2019, a partida foi na Arena do Grêmio, no sábado o duelo irá ocorrer no Maracanã. Mesmo que o mandante seja o favorito, o confronto de dois anos atrás mostra que tudo pode acontecer.
*Estagiária sob a supervisão de Luiza Sá

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 21/04/2026
Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados