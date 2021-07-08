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futebol

Fluminense e Ceará empatam sem gols na 10ª rodada do Brasileirão

Partida foi marcada por lesão de Fred e muitas reclamações dos dois lados; times estacionam no meio da tabela...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 23:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 jul 2021 às 23:29
Muitas reclamações e nenhum gol. Assim foi o empate por 0 a 0 entre Fluminense e Ceará, nesta quarta-feira, em confronto válido pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, disputada em São Januário por conta da cessão do Maracanã à Conmebol, foi marcada por um duelo equilibrado, com muitas faltas e que manteve o time de Guto Ferreira com os seis jogos de invencibilidade.
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Com o resultado, o Tricolor fica em 10º, com 14 pontos, enquanto o Alvinegro está logo acima, com a mesma pontuação, em nono. O Flu volta a entrar em campo no próximo sábado, quando visita o Sport às 19h, pela 11ª rodada. Já o Ceará também atuará fora de casa, no domingo, diante do Cuiabá, às 18h15.
Veja a tabela do Brasileirão
AÇÕES
O início de jogo já foi movimentado. Logo aos dois minutos, Caio Paulista fez a jogada pela esquerda, Luiz Henrique tentou, a bola explodiu na defesa e sobrou para o próprio Caio finalizar. No entanto, o gol foi anulado por impedimento após revisão do VAR. Bem no jogo, o Fluminense continuou apostando na velocidade para chegar, enquanto o Ceará tentou, sem sucesso, as ligações diretas. A má notícia veio aos 18 minutos, quando Fred sentiu uma lesão muscular na coxa direita e precisou deixar o campo para a entrada de Lucca.
SEM GOLS
O Fluminense fez uma boa primeira etapa. Com um time mais móvel por conta dos jovens, a equipe contou com Caio Paulista bem e produtivo, além de André seguro no meio. No entanto, a saída de Fred acabou mudando a característica da equipe, que perdeu a referência e um jogador que estava bem. Lucca não foi mal, mas a equipe acabou sem conseguir encontrar o último passe de qualidade. O Ceará optou por ficar mais fechado e chegou pouco, mas soube equilibrar para não sofrer. O que marcou os primeiros 45 minutos foram as muitas faltas assinaladas pelo árbitro e as reclamações de todos os lados.CHANCES
A segunda etapa começou com duas boas oportunidades do Fluminense. Primeiro, Caio Paulista fez fila e bateu de chapa no canto, mas Richard fez linda defesa. Depois, o goleiro novamente salvou após cabeçada de Lucca. A partida continuou com muitas faltas e reclamações dos dois lados. O time mandante seguiu sendo mais dominante e propondo o jogo, mas parou em bom dia de Richard.
NADA FEITO
Nos minutos finais, com as mudanças para dar mais dinâmica aos times, o Ceará tentou ficar um pouco mais com a bola e arriscar, dando ao Fluminense a chance de jogar como gosta mais: no contra-ataque. No entanto, além das tentativas, os momentos derradeiros foram marcados por mais jogo parado, faltas e reclamação. Por isso, nada mudou no placar.
FICHA TÉCNICA:FLUMINENSE 0x0 CEARÁ
Data/Hora: 07/07/2021, às 21h30 (de Brasília)Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Helton Nunes (SC)Árbitro de vídeo: Bráulio da Silva Machado (FIFA-SC)
Gols: - Cartões amarelos: Nino, Lucca (FLU), Vina, Guto Ferreira, Cléber, Pedro Naressi (CEA)Cartões vermelhos: -
FLUMINENSE: Marcos Felipe; Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; André (Martinelli - 31'/2ºT), Yago Felipe (Nene - 31'/2ºT); Gabriel Teixeira, Caio Paulista, Luiz Henrique (Cazares - 31'/2ºT) e Fred (Lucca - 18'/1ºT). Técnico: Roger Machado.

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