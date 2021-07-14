Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Fluminense e Atlético Mineiro empatam por 1 a 1 pelo Brasileirão sub-20; Edinho marca no último lance
futebol

Fluminense e Atlético Mineiro empatam por 1 a 1 pelo Brasileirão sub-20; Edinho marca no último lance

Depois de dominar o primeiro tempo, Moleques de Xerém sofreram pressão do Galo mas empataram nos últimos segundos do jogo...

Publicado em 14 de Julho de 2021 às 17:39

LanceNet

Crédito: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC
Nesta quarta-feira, o Fluminense empatou com o Atlético Mineiro por 1 a 1 em Laranjeiras, em partida válida pela quinta rodada do Brasileirão sub-20. Depois de dominar o primeiro tempo mas não conseguir abrir o placar, os Moleques de Xerém não conseguiram manter o rendimento e sofreram o gol. No último minuto, Edinho fez o gol tricolor e garantiu o empate. TENTATIVA E ERRO Em menos de um minuto de jogo, o Fluminense criou duas chances. No primeiro lance, Alexsander ficou sozinho com o goleiro e chutou, mas a bola sem precisão passou próxima da trave. Após o tiro de meta, Marcos Pedro recebeu e fez o lançamento para Cauã, que chegou na área e finalizou, acertando na trave. O Galo buscou reagir, mas a partida seguiu dominada pelos Moleques de Xerém.
Aos 37 minutos, Gabryel Martins toca para Alexsander finalizar mais uma vez. Aos 45, Alexsander deu passe de calcanhar para Marcos Pedro, que cruzou e deu a oportunidade para Gabryel Martins cabecear, mas o lance acabou no colo do goleiro.
QUEM NÃO FAZ...No segundo tempo, o Flu relaxou e viu o Atlético Mineiro crescer em campo. Aos 24 minutos, o goleiro Thiago saiu mal do gol e a bola encontrou o travessão. Pouco depois, o Galo tentou outra vez e levou perigo aos Moleques de Xerém. Depois do erro, Thiago ficou atento e fez uma bela defesa no alto. Miguel tentou abrir o placar com chute no canto, mas foi neutralizado pelo goleiro atleticano. Aos 37 minutos, o Galo fez o primeiro gol do jogo. Com 5 minutos de acréscimo, o adversário fez um contra-ataque rápido, mas Thiago agarrou. Tudo parecia acabar mal para o Tricolor quando, no último lance, Edinho marcou e garantiu o empate em Laranjeiras.
Na próxima rodada, o Fluminense encara o Internacional, às 15h, no domingo. A partida será no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

fluminense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As suspeitas de uso de informação privilegiada que atingem a Presidência de Donald Trump
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados