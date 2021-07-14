Fluminense e Atlético Mineiro empatam por 1 a 1 pelo Brasileirão sub-20; Edinho marca no último lance

Nesta quarta-feira, o Fluminense empatou com o Atlético Mineiro por 1 a 1 em Laranjeiras, em partida válida pela quinta rodada do Brasileirão sub-20. Depois de dominar o primeiro tempo mas não conseguir abrir o placar, os Moleques de Xerém não conseguiram manter o rendimento e sofreram o gol. No último minuto, Edinho fez o gol tricolor e garantiu o empate. TENTATIVA E ERRO Em menos de um minuto de jogo, o Fluminense criou duas chances. No primeiro lance, Alexsander ficou sozinho com o goleiro e chutou, mas a bola sem precisão passou próxima da trave. Após o tiro de meta, Marcos Pedro recebeu e fez o lançamento para Cauã, que chegou na área e finalizou, acertando na trave. O Galo buscou reagir, mas a partida seguiu dominada pelos Moleques de Xerém.
Aos 37 minutos, Gabryel Martins toca para Alexsander finalizar mais uma vez. Aos 45, Alexsander deu passe de calcanhar para Marcos Pedro, que cruzou e deu a oportunidade para Gabryel Martins cabecear, mas o lance acabou no colo do goleiro.
QUEM NÃO FAZ...No segundo tempo, o Flu relaxou e viu o Atlético Mineiro crescer em campo. Aos 24 minutos, o goleiro Thiago saiu mal do gol e a bola encontrou o travessão. Pouco depois, o Galo tentou outra vez e levou perigo aos Moleques de Xerém. Depois do erro, Thiago ficou atento e fez uma bela defesa no alto. Miguel tentou abrir o placar com chute no canto, mas foi neutralizado pelo goleiro atleticano. Aos 37 minutos, o Galo fez o primeiro gol do jogo. Com 5 minutos de acréscimo, o adversário fez um contra-ataque rápido, mas Thiago agarrou. Tudo parecia acabar mal para o Tricolor quando, no último lance, Edinho marcou e garantiu o empate em Laranjeiras.
Na próxima rodada, o Fluminense encara o Internacional, às 15h, no domingo. A partida será no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.