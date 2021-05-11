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Fluminense e Águia Branca lançam campanha para que sócios escolham o novo adesivo do ônibus tricolor

Membros do programa de Sócios do Tricolor das Laranjeiras poderão escolher entre duas opções, um novo layout para a customização do veículo, que transporta a equipe...

Publicado em 11 de Maio de 2021 às 17:50

LanceNet

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Publicado em 

11 mai 2021 às 17:50
Crédito: Em parceria com a Águia Branca, Fluminense lança campanha para customizar ônibus da equipe (Divulgação
A partir desta terça-feira até o dia 15 de maio, estará aberta uma campanha de votação para que os sócios ativos, e com os pagamentos em dia, do Fluminense, possam escolher entre duas propostas de arte para o novo layout do ônibus tricolor. A campanha de customização do veículo será em parceria com a viação Águia Branca.
> Confira a tabela da Copa Libertadores 2021Vale destacar que o endereço para o torcedor ter acesso à campanha é necessário entrar na página www.onibusdoflu.com.br. No site, os sócios deverão preencher o CPF no campo indicado e poderão votar em uma das duas opções de layout.
> Confira mais notícias sobre o Fluminense
A partir disso, o clube carioca convida a todos os torcedores que queiram se tornar membros do programa Sócio Futebol a se inscreverem e ficarem aptos a votar. Uma interação que busca ampliar o programa e colocar o torcedor ainda mais próximo do time.
+ GALERIA: relembre os gols mais marcantes de Fred pelo Fluminense
O Fluminense volta a campo nesta quarta, pela quarta rodada do Grupo D da Copa Libertadores 2021. O jogo será no Maracanã contra o Independiente de Santa Fe, às 21h. Em caso de vitória, os comandados do técnico Roger Machado poderão encaminhar a classificação e ter um final de primeira fase mais tranquilo.

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