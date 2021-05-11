Fluminense e Águia Branca lançam campanha para que sócios escolham o novo adesivo do ônibus tricolor

A partir desta terça-feira até o dia 15 de maio, estará aberta uma campanha de votação para que os sócios ativos, e com os pagamentos em dia, do Fluminense, possam escolher entre duas propostas de arte para o novo layout do ônibus tricolor. A campanha de customização do veículo será em parceria com a viação Águia Branca.
> Confira a tabela da Copa Libertadores 2021Vale destacar que o endereço para o torcedor ter acesso à campanha é necessário entrar na página www.onibusdoflu.com.br. No site, os sócios deverão preencher o CPF no campo indicado e poderão votar em uma das duas opções de layout.
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A partir disso, o clube carioca convida a todos os torcedores que queiram se tornar membros do programa Sócio Futebol a se inscreverem e ficarem aptos a votar. Uma interação que busca ampliar o programa e colocar o torcedor ainda mais próximo do time.
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O Fluminense volta a campo nesta quarta, pela quarta rodada do Grupo D da Copa Libertadores 2021. O jogo será no Maracanã contra o Independiente de Santa Fe, às 21h. Em caso de vitória, os comandados do técnico Roger Machado poderão encaminhar a classificação e ter um final de primeira fase mais tranquilo.