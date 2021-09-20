Fluminense duela com o Cuiabá e tenta 'se descolar' de rival direto para entrar no G6 do Brasileiro

Crédito: Tricolores precisam da vitória para ultrapassarem o Corinthians na classificação (MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

A chance de arrancar no G6 move o Fluminense nesta volta definitiva de atenções para o Brasileirão. Diante do Cuiabá, nesta segunda-feira (20), às 20h (de Brasília), pela vigésima-primeira rodada, o Tricolor das Laranjeiras tenta comprovar que não esmoreceu diante da frustração da Copa do Brasil para sair da Arena Pantanal com o ânimo revigorado. Além disto, a equipe comandada por Marcão pode "se desvencilhar" de um adversário direto na briga pelo pelotão da frente.

+ Veja a classificação e os próximos jogos da competição aqui!O Fluminense entra em campo nesta segunda-feira com 28 pontos (dois a menos que o Corinthians, sexto colocado e que empatou diante do América-MG). Além da ansiedade tricolor por alçar o G6, o Cuiabá está com 27 pontos, o que torna a partida mais acirrada.

Afinal, equipe mato-grossense cresceu de rendimento na competição e comprovou ser muito forte como mandante. Diante deste contexto, a equipe das Laranjeiras tenta se mostrar incansável em sua arrancada e ficar atenta às armadilhas.

- A gente vem de uma boa sequência no campeonato, mas não podemos deixar isso nos satisfazer. Deixamos escapar alguns pontinhos importantes no primeiro turno e agora precisamos recuperar - afirmou Luccas Claro ao site oficial do clube.

Em seguida, o defensor aponta qual é a chave para os tricolores conseguirem se impor.

- Mesmo fora de casa, esperamos fazer um grande trabalho, respeitando muito a equipe do Cuiabá. E a melhor forma de fazer isso é jogando bem e buscando a vitória - afirmou.

Os tricolores têm altos e baixos para se garantirem nesta empreitada. Martinelli retorna ao meio de campo, mas no lugar de André, suspenso. Também de fora por suspensão, Fred não joga na Arena Pantanal. A boa fase de Raúl Bobadilla se torna esperança para a equipe de Marcão, que conta com Luiz Henrique e Caio Paulista para tentar surpreender a zaga adversária.