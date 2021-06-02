Fluminense divulga relacionados para estreia na Copa do Brasil contra o RB Bragantino

O Fluminense divulgou nesta tarde os jogadores relacionados para a partida de hoje, às 21h30, contra o RB Bragantino. O duelo será no Maracanã e é válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O zagueiro Nino e o meia Cazares irão desfalcar a equipe por terem sido convocados pelas respectivas seleções. Porém, mesmo sem a convocação, o equatoriano está impedido de atuar pelo clube na competição porque jogou pelo Corinthians e, segundo o regulamento, não pode vestir outra camisa até o final do campeonato. O atacante John Kennedy também permanece afastado por estar se recuperando da Covid-19, embora já tenha retornado aos treinos.O técnico Roger Machado, autor do gol do título do Fluminense da Copa do Brasil 2007, ressaltou a dificuldade da competição mas demonstrou confiança para repetir a boa campanha: