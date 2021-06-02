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Fluminense divulga relacionados para estreia na Copa do Brasil contra o RB Bragantino

Técnico Roger Machado tenta encaixar o time mesmo com desfalques no elenco...
LanceNet

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Publicado em 

02 jun 2021 às 16:10

Publicado em 02 de Junho de 2021 às 16:10

Crédito: Montagem LANCE!
O Fluminense divulgou nesta tarde os jogadores relacionados para a partida de hoje, às 21h30, contra o RB Bragantino. O duelo será no Maracanã e é válido pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. O zagueiro Nino e o meia Cazares irão desfalcar a equipe por terem sido convocados pelas respectivas seleções. Porém, mesmo sem a convocação, o equatoriano está impedido de atuar pelo clube na competição porque jogou pelo Corinthians e, segundo o regulamento, não pode vestir outra camisa até o final do campeonato. O atacante John Kennedy também permanece afastado por estar se recuperando da Covid-19, embora já tenha retornado aos treinos.O técnico Roger Machado, autor do gol do título do Fluminense da Copa do Brasil 2007, ressaltou a dificuldade da competição mas demonstrou confiança para repetir a boa campanha:
- Uma competição de poucas rodadas, de jogos eliminatórios, jogos difíceis, mas que é um caminho menos, não mais fácil mas menos para que a gente conquiste um título importante. Em 2007 fomos protagonistas, tive o lance da partida, o gol. Foi um momento especial que todos nós gostaríamos de repetir.
Veja a lista de relacionados: Goleiros: Marcos Felipe e Muriel Laterais: Samuel Xavier, Egídio, Calegari e Danilo Barcelos Zagueiros: Luccas Claro, Manoel, David Braz e Matheus Ferraz Volantes: Wellington, Yago e Martinelli Meias: Nenê e GansoAtacantes: Gabriel Teixeira, Caio Paulista, Luiz Henrique, Kayky e Lucca Centroavantes: Fred, Abel Hernández e Bobadilla

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