Fluminense divulga a programação de treinos para a próxima semana

O Fluminense divulgou neste domingo a programação de treinos para a próxima semana. Destaque para o jogo contra o Millonarios, nesta terça, pela Libertadores. Após bater o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca, o Tricolor chegou nesse domingo à Colômbia.Abaixo, a programação do Departamento de Futebol Profissional do Fluminense entre os dias 21 e 27 de fevereiro de 2022.