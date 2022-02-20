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futebol

Fluminense divulga a programação de treinos para a próxima semana

Tricolor fará na tarde desta segunda-feira a última atividade antes do duelo contra o Millonarios, pela Libertadores...

Publicado em 20 de Fevereiro de 2022 às 20:10

LanceNet

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Publicado em 

20 fev 2022 às 20:10
O Fluminense divulgou neste domingo a programação de treinos para a próxima semana. Destaque para o jogo contra o Millonarios, nesta terça, pela Libertadores. Após bater o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca, o Tricolor chegou nesse domingo à Colômbia.Abaixo, a programação do Departamento de Futebol Profissional do Fluminense entre os dias 21 e 27 de fevereiro de 2022.
21/02 - Segunda-feira- 18h00 (Horário de Brasília) - Treino - El Campincito
22/02 - Terça-feira- Libertadores- 21h30 - Millonarios x Fluminense- El Campín - Bogotá, Colômbia
23/02 - Quarta-feira- Retorno de viagem
24/02 - Quinta-feira- 16h00 - Treino - CTCC
25/02 - Sexta-feira- 16h00 - Treino - CTCC
26/02 - Sábado- Campeonato Carioca- 17h - Fluminense x Vasco- Nilton Santos
27/02 - Domingo- 10h00 - Treino - CTCC
Confira os melhores momentos da vitória do Fluminense contra o Volta Redonda
O tricolor vai a campo, nesta terça, às 21h30, pela primeira fase preliminar da Libertadores, contra o Millonarios, em Bogotá.
Crédito: FestadatorcidanoembarqueparaaColômbia(Foto:Divulgação/Fluminense

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